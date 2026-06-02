HALIFAX, NS, le 2 juin 2026 /CNW/ - Medavie est heureuse d'annoncer la nomination de Susan Kudzman à titre de présidente de son conseil d'administration.

Susan Kudzman siège au conseil d'administration de Medavie depuis 2018 et possède une vaste expérience en gouvernance de conseils, en gestion des risques d'entreprise et en gérance financière au sein d'environnements complexes et fortement réglementés, ainsi qu'une feuille de route impressionnante en surveillance stratégique.

En tant que présidente du conseil, elle assurera le leadership alors que Medavie poursuit sa mission d'améliorer le bien-être de la population canadienne pour l'aider à vivre pleinement et sainement.

« Susan est une dirigeante très respectée et une membre précieuse de notre conseil d'administration. Elle détient une expertise approfondie en gouvernance et une excellente compréhension de la raison d'être et de la direction stratégique de Medavie, déclare Bernard Lord, chef de la direction de Medavie. En tant que présidente du conseil d'administration, elle apportera une perspective et une expérience uniques qui lui permettront d'orienter la croissance de Medavie et de renforcer les effets positifs considérables que nous engendrons pour les Canadiens et Canadiennes. »

Actuaire retraitée, Susan Kudzman a précédemment occupé des postes de haute direction dans le secteur des services financiers, notamment celui de première vice-présidente et chef de la direction des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette administratrice chevronnée siège actuellement aux conseils d'administration d'Investissements PSP et de Nesto Inc., et a été présidente du conseil d'administration de Transat A.T. Inc. Et de Pages Jaunes Limitée.

« Je suis honorée d'agir comme présidente du conseil d'administration de Medavie, déclare Susan Kudzman. Medavie joue un rôle important en facilitant l'accès aux soins et en améliorant les perspectives de santé des Canadiens et Canadiennes. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les autres membres du conseil et l'équipe de direction afin de continuer à faire progresser notre mission et à accroître les effets positifs que nous entraînons. »

Susan Kudzman succède à Kim West, qui était présidente du conseil depuis 2022. Medavie tient à remercier cette dernière pour son leadership, son dévouement et son apport important à l'organisation. Cette nomination témoigne de l'engagement constant de Medavie envers la diversité au sein de son conseil d'administration et le leadership inclusif. Susan Kudzman est la deuxième femme à présider le conseil d'administration de l'organisation.

SOURCE Medavie

Pour information : Allison Garber, directrice, Communications exécutives et relations externes, Medavie, C 902-221-5254, [email protected] | medavie.ca