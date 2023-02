Services de garde en milieu scolaire - La qualité du service est affectée par les plans de contingences

SHERBROOKE, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Des décisions récentes du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) engendrent des problèmes dans certains services de garde en milieu scolaire. La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et le Syndicat du personnel technique et administratif du CSSRS-CSQ (SPTA-CSQ) déplorent la diminution de la qualité des services offerts dans certaines écoles.

En raison de la pénurie de personnel, le CSSRS a instauré des plans de contingences qui modifient les ratios du nombre d'enfants par personnes éducatrice en service de garde. Sur l'heure du diner, certains établissements passent d'un ratio d'une (1) personne éducatrice pour vingt (20) enfants à une personne éducatrice pour soixante (60) élèves.

À la suite de cette décision, la présidente du SPTA-CSQ, Renée Bibeau, remarque « une recrudescence de la violence dans la cour de l'école, d'une hausse des conflits entre les élèves et l'apparition de plaintes de parents lorsque leur enfant revient à la maison avec la boîte à lunch encore pleine. En raison du nombre trop élevé d'élèves par personne éducatrice, il n'est pas possible d'assurer un suivi rigoureux des élèves. Les personnes se retrouvent dans une dynamique d'urgence où elles ne peuvent plus répondre à tous les besoins. »

Rendre les emplois plus attrayants

Éric Pronovost affirme que « le gouvernement doit rendre les emplois plus attrayants en augmentant le nombre d'heures et offrir des postes à temps complet. Le salaire moyen d'une personne éducatrice en service de garde n'est que de 19 000 $ par année et 60 % de ces personnes occupent un emploi précaire. Le gouvernement et les centres de services scolaires doivent être conscients de la situation et faire des offres en conséquence lors de la prochaine négociation. »

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 36 500 membres.

Profil du SPTA-CSQ

Le Syndicat du personnel technique et administratif du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke représente 2 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Il s'agit de personnel administratif, technique et paratechnique, plus spécifiquement, de 36 différentes classes d'emplois. Le syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

