Services de garde éducatifs : le modèle CPE garant de la qualité

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Au cours de la journée, les parents d'enfants de 0 à 5 ans auront accès, pour la première fois, aux résultats de l'évaluation de la qualité de leur service de garde éducatif à l'enfance. Jusqu'ici présentés de manière globale selon le type de service, ces résultats permettront désormais aux familles d'évaluer plus précisément la qualité du milieu éducatif fréquenté par leur enfant.

Les résultats qui seront rendus publics par le ministère de la Famille viendront confirmer une réalité bien connue : les centres de la petite enfance (CPE) demeurent les piliers du réseau québécois de services de garde éducatifs, offrant la meilleure qualité éducative aux enfants du Québec.

Une évaluation de la qualité basée sur une mesure scientifique

Ces évaluations, dont le mandat est confié à une firme externe, s'effectuent à l'aide d'instruments de mesure élaborés et validés par une équipe de chercheurs et en cohérence avec le programme éducatif Accueillir la petite enfance. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une inspection de conformité (règles de santé et de sécurité), ni d'une évaluation du rendement du personnel ou du développement de l'enfant. La qualité en CPE demeure une priorité constante. Cette évaluation constitue également une occasion de poursuivre notre démarche d'amélioration continue.

« Les résultats de l'évaluation de la qualité parlent d'eux-mêmes : la qualité éducative, c'est le modèle CPE/BC qui la porte. Depuis près de 30 ans, le modèle OBNL que sont les CPE/BC démontre sa plus-value dans l'accompagnement des tout-petits. Si le Québec veut un réseau qui agit en prévention et permet une réelle égalité des chances, il doit investir dans le réseau des CPE/BC, là où ça rapporte vraiment », a déclaré Geneviève Blanchard, co-directrice générale de l'AQCPE.

Les CPE se démarquent par leur qualité

Ce modèle s'appuie sur une gouvernance parentale solide et une organisation efficace, créant les conditions pour assurer la qualité éducative, la stabilité du personnel et l'optimisation des ressources au profit des enfants. Les CPE emploient également un nombre plus élevé d'éducatrices qualifiées, respectent les ratios recommandés et offrent ainsi un encadrement pédagogique optimal. Ancrés dans l'économie sociale, les CPE sont des organisations collectives à but non lucratif, gouvernées démocratiquement, profondément enracinées dans leur communauté et entièrement dédiées à l'intérêt général.

Engagés dans un processus d'amélioration de la qualité

Rappelons que le rapport de la Vérificatrice générale , de mai 2024, mettait en lumière les défis liés à la qualité des services de garde et confirmait que le modèle des centres de la petite enfance (CPE) demeure le plus performant pour assurer pour assurer la qualité, la sécurité et le bien-être des enfants.

Les données le démontrent clairement : chez les enfants de 3 à 5 ans, les CPE affichent un niveau de qualité nettement supérieur, avec 89 %, contre 64 % pour les GS et 53 % pour les GNS. Pour l'ensemble des enfants de 0 à 5 ans, cette proportion atteint 94 % dans les CPE, contre 68 % dans les GS et 56 % dans les GNS, soit un écart d'environ 25 % en faveur des CPE.1

Dans ce contexte, l'Association québécoise des CPE (AQCPE) réitère que ses membres continuent de se distinguer par leur engagement quotidien envers la qualité, au bénéfice des tout-petits et de leurs familles, et poursuivent leurs efforts dans une démarche continue d'amélioration des pratiques.

Un accompagnement pour tous

« Oui, certains CPE ont obtenu des résultats moins élevés lors de leur évaluation, mais nous travaillons activement avec eux pour améliorer la situation. Plusieurs évaluations datent de quelques années et des progrès significatifs ont déjà été réalisés dans les milieux », souligne Gina Gasparrini, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Investir dans la qualité, c'est investir dans l'avenir

« Pour concrétiser cette vision, l'engagement de l'État est essentiel. Le Québec pourrait faire de l'éducation à la petite enfance un droit sans condition. Selon la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques , la conversion des places privées vers un modèle 100 % CPE coûterait 261 M$, un investissement stratégique pour un réseau équitable et durable qui renforcera l'égalité des chances et les valeurs de notre société. Le Québec est à un moment charnière pour affirmer son engagement envers la qualité des services à la petite enfance. » a déclaré Geneviève Blanchard, co-directrice générale de l'AQCPE.

Investir dans le modèle des CPE/BC, c'est investir dans des générations mieux préparées, capables de contribuer pleinement à la société. La qualité éducative n'est pas un luxe : c'est un moteur de prospérité collective.

Les milieux familiaux, un pilier du réseau

Les milieux familiaux subventionnés, reconnus par un bureau coordonnateur jouent un rôle essentiel dans l'offre de services éducatifs au Québec. L'AQCPE a toujours soutenu la mesure de la qualité dans l'ensemble des types de services éducatifs, incluant les milieux familiaux, afin de favoriser la transparence et l'amélioration continue.

À ce jour, les évaluations prévues pour les milieux familiaux n'ont pas encore été réalisées. L'AQCPE ne se limite pas à en suivre la mise en œuvre : elle s'engage activement dans leur développement et, en collaboration avec l'UQAM, contribue à la réflexion sur l'adaptation de ces évaluations aux réalités des milieux familiaux. Elle poursuivra également son accompagnement auprès des bureaux coordonnateurs et des responsables en milieu familial, dans une perspective d'amélioration continue, au bénéfice des enfants et de leurs familles.

