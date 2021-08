Services de garde éducatifs à l'enfance - Une entente asymétrique pour bonifier l'offre en région, saluée par l'UMQ

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a salué la conclusion d'une entente asymétrique entre Québec et Ottawa.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Québec obtient une compensation de 6 milliards de dollars sur 5 ans pour développer et renforcer le réseau des services de garde dans toutes les régions.

« C'est une excellente nouvelle. C'est une entente sans condition, qui permettra de créer de nouvelles places. Aussi, l'annonce par Québec de déposer cet automne un plan pour donner une place par enfant, municipalité par municipalité, région par région, va répondre concrètement aux besoins criants de nos milieux, et ce, particulièrement dans un contexte de sortie de crise. Je salue le travail du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, qui ont travaillé étroitement avec l'UMQ au cours des derniers mois sur ce dossier. », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, M. Daniel Côté.

Rappelons que le Comité sur les services de garde de l'UMQ, formé d'une douzaine d'élues et élus représentant des municipalités de différentes tailles et de plusieurs régions, travaille activement depuis 2020 pour proposer des orientations et des pistes d'action municipales face à cet enjeu prioritaire.

