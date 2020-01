Services aux enfants et aux familles - Projet Carrick : conjuguer les réseaux

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) lance aujourd'hui le projet Carrick, une initiative ambitieuse qui vise à offrir aux jeunes enfants les meilleures conditions pour se développer de la naissance à la rentrée scolaire. Tous les acteurs et réseaux qui gravitent autour de lui et de sa famille, services de garde éducatifs (CPE et milieu familial régi), professionnels de la santé et des services sociaux et soutiens communautaires seront appelés à construire un partenariat solide dans l'intérêt supérieur de l'enfant afin de mettre en œuvre des actions intersectorielles efficaces.

Rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon, le projet Carrick pourra, dans une première phase, rejoindre jusqu'à 64 000 enfants dans 5 régions du Québec. Pour ce faire, il proposera aux représentants de chaque domaine d'expertise des lieux de rencontre régionaux, où les enjeux locaux pourront être réfléchis dans des communautés de pratiques et des mécanismes de coordination repensés.

Citation

« L'objectif est d'amener les réseaux à mettre en commun les enjeux, mais aussi les bonnes idées aux niveaux local, régional et national, de manière à ce que les pistes de solutions circulent et rejaillissent là où elles pourront être les plus utiles. Il est plus que temps que nous unissions nos expertises afin de venir soutenir plus adéquatement les familles qui recherchent de l'aide, en particulier dans le cas d'enfants à besoins particuliers ou en situation de vulnérabilité, » a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Bâtir sur l'expérience et le leadership

Le modèle de soutien et d'accompagnement mis de l'avant avec le projet Carrick a fait ses preuves par le passé. L'AQCPE a en effet bâti une expertise unique au Québec avec ses projets successifs, qui ont grandi au fil des ans pour rejoindre des cibles de plus en plus larges.

Mentionnons en particulier le projet Petite enfance, grande importance (PEGI), déployé de 2015 à 2019, qui a offert aux enfants issus d'un milieu défavorisé un environnement stimulant, grâce à des interventions éducatives ciblées soutenant leur développement cognitif, langagier et socioaffectif. Axé sur le développement global des enfants les plus vulnérables, ce projet, déployé dans 80 CPE, a permis aux petits d'accroître leurs chances de vivre des réussites dans leur parcours scolaire et, plus largement, dans leur parcours de vie.

Dans un même ordre d'idées, le projet Petite enfance, grande qualité (PEGQ) est une initiative visant à augmenter la capacité des services de garde éducatifs à améliorer leur qualité éducative, dans une perspective d'amélioration continue. Offert à tous les CPE, BC et garderies régies du Québec, ce projet, lancé en 2018, se poursuit jusqu'en 2020.

Le tout s'inscrit en parfaite cohérence avec la vision propulsée lors du Sommet sur l'éducation à la petite enfance, en 2017, ainsi que les deux événements de Coopétition au service des enfants, en 2019.

Pourquoi Carrick?

Carrick est le nom d'un nœud marin utilisé notamment pour relier deux amarres. Ainsi, le nœud de Carrick est devenu le symbole d'une union très solide. Ce nom illustre la manière dont les liens entre les divers intervenants, dans la vie de l'enfant, doivent être noués solidement afin de pouvoir le soutenir dans tous les aspects de son développement, notamment dans le cas de besoins particuliers ou de vulnérabilités.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

