AVIS MÉDIAS - L'AQCPE participera à la grande manifestation du 12 avril pour revendiquer des services de garde accessibles et de qualité

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) annonce sa participation à la grande marche organisée par Ma place au travail, qui se tiendra le samedi 12 avril à 10 h au parc Lahaie à Montréal.

Cette mobilisation citoyenne vise à revendiquer des services de garde éducatifs à l'enfance accessibles, inclusifs, abordables et de qualité, alors que près de 30 000 enfants sont toujours en attente d'une place.

L'AQCPE sera présente sur place et disponible pour faire des entrevues.

LIEU : parc Lahaie, intersection de la rue Saint-Dominique et du boulevard Saint-Joseph

QUAND : samedi 12 avril 2025

HEURE : 10h

Citation

« On crée des places, oui… mais tout semble orchestré sans égard à la qualité et sans valorisation des professionnelles du réseau. Il est impératif d'offrir des services de garde éducatifs à l'enfance accessibles, inclusifs, abordables et de qualité. On ne bâtit pas un réseau en sacrifiant la qualité. Les tout-petits méritent mieux. » Marie-Claude Lemieux, directrice générale affaires publiques et gouvernementales à l'AQCPE

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Pour plus d'information ou pour une demande d'entrevue, veuillez communiquer avec : Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, Cellulaire : 514-829-9365, [email protected]