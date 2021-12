Services aux Autochtones Canada reçoit le rapport du directeur parlementaire du budget sur l'eau potable pour les Premières Nations

OTTAWA, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Nous accueillons favorablement le rapport du directeur parlementaire du budget (DPB) et partageons l'engagement du directeur pour ce qui est de fournir un financement adéquat pour l'eau potable dans les communautés des Premières Nations.

Services aux Autochtones Canada (SAC) continue de travailler avec les Premières Nations pour les aider à résoudre les problèmes en suspens auxquels elles font face pour avoir accès à de l'eau potable. En vue de la réconciliation, il faut prendre des mesures pour soutenir les peuples autochtones sur la voie de l'avenir et combler les lacunes de longue date en matière de financement.

En partenariat avec les dirigeants et les communautés des Premières Nations de tout le pays, le gouvernement du Canada a fait d'importants investissements dans les infrastructures liées à l'eau dans les réserves. Depuis le budget de 2016, le Canada a attribué 5,2 milliards de dollars pour aider les Premières Nations à fournir de l'eau potable salubre à leurs communautés.

Les résultats du rapport du DPB sont encourageants et montrent que nos investissements à ce jour ont permis de combler le déficit de financement en capital ciblé dans le rapport de 2017.

Le rapport désigne également l'exploitation et l'entretien comme essentiels à l'accès durable à un approvisionnement en eau salubre dans les communautés des Premières Nations. Nous sommes tout à fait d'accord avec le DPB, et c'est pourquoi nous avons augmenté le soutien au fonctionnement et à l'entretien afin que 100 % des coûts de fonctionnement et d'entretien liés à l'eau et aux eaux usées soient couverts, et non plus seulement 80 %, en fonction d'une formule de financement mise à jour qui reflète plus précisément les frais courants.

D'ici l'exercice 2025-2026, nous aurons augmenté de près de quatre fois le financement annuel fourni pour soutenir le fonctionnement et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées depuis 2019-2020.

Bien que nous fassions des progrès, il reste encore du travail à faire. Avec le soutien de SAC, les Premières Nations ont levé 119 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable, mais 43 avis sont encore en vigueur dans 31 communautés. Nous travaillons avec nos partenaires pour lever le plus rapidement possible ces avis encore en vigueur. Nous avons réduit le nombre de systèmes à risque élevé et moyen, mais nous devons poursuivre nos efforts pour faire baisser ces cotes de risque, car nous savons qu'il n'y a pas de nombre acceptable d'avis concernant la qualité de l'eau potable au-delà de zéro.

Le gouvernement continuera d'aider les Premières Nations à mettre en œuvre des solutions durables qui répondent le mieux aux besoins de leurs communautés et à soutenir des communautés saines, sûres et prospères.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Andrew McKendrick, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

