OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS, ON, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que les Premières Nations touchées par les récentes inondations en Colombie-Britannique soient en sécurité, à ce qu'une intervention coordonnée en matière de gestion des urgences soit appuyée et à ce que les communautés soient en mesure de se rétablir rapidement.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé Services aux Autochtones Canada a reçu et approuvé une demande de financement dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences pour un financement supplémentaire de 4,4 millions de dollars à la British Columbia First Nations' Emergency Services Society. Les fonds serviront à appuyer la First Nations' Emergency Services Society dans ses efforts pour aider les Premières Nations à faire face aux inondations généralisées causées par le récent événement atmosphérique de la rivière.

De plus, le gouvernement du Canada versera 330 000 $ au First Nations Leadership Council, qui sera réparti également entre ses organisations membres (l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, le Sommet des Premières Nations et l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique). répondre aux besoins immédiats d'intervention dans la foulée de cette urgence continue.

Services aux Autochtones Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les Premières Nations touchées en Colombie-Britannique, les partenaires provinciaux et les ministères fédéraux, y compris le ministère de la Défense nationale et Protection civile Canada. La sécurité des Premières Nations est la priorité absolue de Services aux Autochtones Canada, et nous sommes prêts à fournir d'autres ressources au besoin.

« Nos pensées accompagnent les communautés touchées par les récentes inondations en Colombie-Britannique. La perte de vies, de logements, d'infrastructures, de biens, de moyens de subsistance et la perturbation continue de la vie des gens sont dévastatrices. Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires comme le First Nations Leadership Council et la First Nations' Emergency Services Society of British Columbia afin d'appuyer leur travail visant à aider les membres des Premières Nations à demeurer en sécurité et à aider les communautés à se remettre de cette situation difficile. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous pensons à toutes les personnes touchées par les inondations en Colombie-Britannique, et nous pleurons avec celles qui ont perdu des êtres chers dans cette catastrophe. Le gouvernement du Canada vient en aide à la province de la Colombie-Britannique et aux Premières Nations qui sont actuellement menacées par des inondations importantes et généralisées. Les Canadiens peuvent avoir l'assurance que tous les ordres de gouvernement collaborent pour apporter l'aide nécessaire. Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, je remercie tous les premiers intervenants et les membres des Forces armées canadiennes qui travaillent sans relâche pour soutenir les Canadiens dans le besoin. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

Dans les situations d'urgence en Colombie-Britannique, les gouvernements des Premières Nations et Gestion des urgences Colombie-Britannique jouent un rôle de premier plan dans l'évaluation des besoins immédiats des membres des communautés des Premières Nations dans les réserves et dans la détermination de la ligne de conduite appropriée, y compris le soutien sur le terrain et les besoins en matière de transport.

Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec le Conseil des leaders des Premières Nations, l'Autorité sanitaire des Premières Nations, la Société des services d'urgence des Premières Nations et les dirigeants des Premières Nations, de concert avec Gestion des urgences Colombie-Britannique afin de veiller à ce que les Premières Nations disposent de l'information et des ressources dont elles ont besoin pour assurer la sécurité et le soutien des membres de leur communauté.

Un protocole d'entente tripartite sur les services de gestion des urgences conclu avec le Conseil des leaders des Premières Nations, la province de la Colombie-Britannique et SAC prépare également le terrain pour une approche trilatérale. Ces ententes sous-tendent les discussions en cours entre les partenaires sur la façon de mieux soutenir les Premières Nations pendant les situations d'urgence et incluent la First Nations' Emergency Services Society of British Columbia dans les plateformes d'intervention en cas d'urgence.

dans les plateformes d'intervention en cas d'urgence. En Colombie-Britannique, Services aux Autochtones Canada a conclu une entente de services avec Gestion des urgences Colombie-Britannique pour fournir des services de gestion des urgences dans les réserves comparables à ceux offerts aux autres communautés de la Colombie-Britannique. Le Ministère rembourse aux Premières Nations ainsi qu'aux provinces, aux territoires et aux tiers fournisseurs de services d'urgence autorisés 100 % des coûts admissibles d'intervention et de rétablissement, y compris les coûts d'évacuation.

