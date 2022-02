OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) salue le travail inlassable des dirigeants communautaires et des travailleurs de la santé de première ligne pour leur contribution immense et continue à la réponse de leurs communautés à la pandémie. Leurs efforts et leur intervention rapide continuent de sauver des vies.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des dernières mises à jour de SAC pour la semaine du 17 février 2022.

Vaccination

En date du 15 février 2022, plus de 86 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des territoires avaient reçu une deuxième dose d'un vaccin approuvé contre la COVID-19, et 23 % avaient reçu une troisième dose ou dose de rappel. Plus de 45 % des personnes âgées de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose.

Les données sur les vaccins sont mises à jour et publiées chaque jeudi, à l'adresse canada.ca/vaccins-covid-autochtones.

Cas de COVID-19

En date du 16 février 2022, les nombres de cas suivants ont été signalés dans les communautés des Premières Nations :

81 586 cas positifs confirmés de COVID-19, dont 10 695 correspondent au variant Omicron

3762 cas actifs

2902 hospitalisations

77 184 guérisons

640 décès

Pour la semaine du 10 au 16 février 2022, la moyenne quotidienne des cas actifs signalés a chuté de 9,5 % par rapport à la moyenne quotidienne de la semaine précédente.

Cela se compare à :

une diminution de 13,2 % de la moyenne quotidienne des cas signalés la semaine du 3 au 9 février par rapport à la semaine précédente;

une diminution de 3,8 % du nombre moyen de cas signalés quotidiennement au cours de la semaine du 27 janvier au 2 février par rapport à la semaine précédente.

Les données sur le nombre de cas sont mises à jour et publiées quotidiennement, du lundi au vendredi, et peuvent être consultées à l'adresse canada.ca/autochtones-cas-covid.

Réponses des communautés face à la COVID-19 et soutien du gouvernement du Canada

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour soutenir la préparation et le rétablissement des communautés autochtones face à l'épidémie de COVID-19.

Approbation et prolongation des demandes d'aide fédérale (DAF) :

La DAF pour l'opération REMOTE IMMUNITY 3.0 a été approuvée le 10 novembre 2021 . Les Rangers canadiens continueront de soutenir les programmes de vaccination provinciaux dans les communautés autochtones éloignées de l' Ontario jusqu'au 20 février 2022.

. Les Rangers canadiens continueront de soutenir les programmes de vaccination provinciaux dans les communautés autochtones éloignées de l' jusqu'au 20 février 2022. La DAF de la Première Nation de Kashechewan (Ont.) a été approuvée le 2 février 2022. Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation de la COVID-19 dans la communauté. Une prolongation de deux semaines a été approuvée pour un soutien continu jusqu'au 2 mars 2022.

Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation de la COVID-19 dans la communauté. Une prolongation de deux semaines a été approuvée pour un soutien continu jusqu'au 2 mars 2022. La DAF de la Première Nation Mishkeegogamang (Ont.) a été approuvée le 9 février 2022. Les Rangers canadiens fourniront un soutien à l'atténuation de la COVID-19 dans la communauté du 11 février au 24 février 2022 au moins.

Les Rangers canadiens fourniront un soutien à l'atténuation de la COVID-19 dans la communauté du 11 février au 24 février 2022 au moins. La DAF de la Première Nation Weenusk ( Peawanuck ) (Ont.) a été approuvée le 30 janvier 2022 . Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation de la COVID-19 dans la communauté. Une prolongation de deux semaines a été approuvée pour un soutien continu jusqu'au 27 février 2022.

. Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation de la COVID-19 dans la communauté. Une prolongation de deux semaines a été approuvée pour un soutien continu jusqu'au 27 février 2022. La DAF de la Première Nation Eabametoong (Ont.) a été approuvée le 10 février 2022 . Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation des effets de la COVID-19 dans la communauté au moins jusqu'au 23 février 2022.

. Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation des effets de la COVID-19 dans la communauté au moins jusqu'au 23 février 2022. La DAF de la Première Nation d' Attawapiskat (Ont.) a été approuvée le 16 février 2022. Les Rangers canadiens fournissent un soutien général lié à la COVID-19 dans la communauté jusqu'au 2 mars 2022 au moins.

Réponses communautaires à la COVID-19 et soutien du gouvernement du Canada

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des efforts déployés par le gouvernement du Canada et les communautés autochtones pour soutenir la préparation aux situations d'urgence et le rétablissement de COVID-19.

Partenariat avec les étudiants en soins infirmiers de l'Alberta

Depuis avril 2021, en collaboration avec SAC, plus de 70 étudiants en soins infirmiers de la faculté des soins infirmiers de l'Université de l'Alberta et du Red Deer College ont soutenu la vaccination contre la COVID-19 dans plusieurs communautés des Premières Nations du centre de l'Alberta. Les étudiants en soins infirmiers ont été pleinement intégrés dans tous les aspects de la santé liés à l'immunisation, notamment : l'enseignement, la surveillance post-soins, ainsi que l'administration et la gestion des vaccins. Ces étudiants ont acquis à la fois une expérience clinique et un aperçu direct des soins de santé communautaires, de la culture et de la résilience des Premières Nations.

En plus des étudiants en soins infirmiers, les équipes d'intervention de SAC Alberta sont composées d'infirmières autorisées, d'infirmières auxiliaires autorisées, de travailleurs paramédicaux, d'agents de santé publique environnementale, d'hygiénistes dentaires, de thérapeutes dentaires et de personnel de la Croix-Rouge canadienne. Un grand merci à ces personnes pour les efforts qu'elles ont déployés afin d'aider les Premières Nations de l'Alberta pendant la pandémie.

Installations d'isolement temporaire et cliniques au Canada atlantique

La Première Nation d'Annapolis Valley, située en Nouvelle-Écosse, a travaillé avec SAC pour acquérir et installer une unité mobile afin de fournir trois espaces d'isolement. À la demande de la communauté, les espaces d'isolement ont été fournis pour soutenir les membres de la communauté dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif et qui ont besoin d'un endroit pour s'isoler en toute sécurité à l'extérieur de leur maison et protéger les autres membres de leur foyer.

La Première Nation Elsipogtog, située au Nouveau-Brunswick, a également travaillé avec SAC pour acquérir et installer deux structures mobiles afin de fournir un espace clinique pour le dépistage de la COVID-19 et les tests PCR et pour administrer les vaccins contre la COVID-19. L'espace supplémentaire permettra d'assurer la prestation de ces services essentiels sans entraver la prestation des services du Centre de santé et de bien-être d'Elsipogtog.

Depuis le début de la pandémie, 24 Premières Nations du Canada atlantique ont reçu l'aide de SAC pour se procurer des structures mobiles ou pour rééquiper des installations existantes afin d'en faire des centres d'isolement, de dépistage et de vaccination.

Mesures de soutien actuellement disponibles pour les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis

Dans tout le pays, les bureaux régionaux de SAC et les médecins hygiénistes régionaux restent disponibles pour aider les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui ont besoin d'une aide immédiate en cas d'éclosion ou de mesures de soutien telles que des infrastructures temporaires, des tests rapides ou de l'équipement de protection individuel.

Les communautés et organisations autochtones peuvent également continuer à demander du financement en fonction de leurs besoins auprès du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce Fonds offre aux dirigeants et aux organisations autochtones la souplesse nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des solutions communautaires visant à prévenir la propagation de la COVID-19 au sein de leurs communautés, à s'y préparer et à y répondre.

Ces fonds peuvent être utilisés pour des mesures incluant notamment :

le soutien aux Aînés et aux membres vulnérables de la communauté;

des mesures visant à remédier à l'insécurité alimentaire, telles que le soutien à l'achat, au transport et à la distribution de nourriture et des aliments traditionnels tels les produits de la chasse et de la pêche;

un soutien en matière d'éducation et autres mesures de soutien pour les enfants;

une aide en matière de santé mentale et des services d'intervention d'urgence;

des mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19.

SAC continue de travailler avec les communautés autochtones pour collaborer, échanger des informations et élaborer conjointement avec ses partenaires autochtones des approches de communication et d'intervention sanitaire fondées sur les distinctions, en écoutant leurs conseils et leurs recommandations.

Liens connexes

Déclaration du Conseil des médecins hygiénistes en chef (CMHC) sur la prochaine étape de la lutte contre la pandémie de COVID 19

Services aux Autochtones Canada versera 125 millions de dollars de financement en santé publique directement aux communautés des Premières Nations

COVID-19 : Ressources de sensibilisation des Autochtones

Rejoignez d'autres autochtones pour devenir un #VaxChamp (non disponible en français)

Cas confirmés de COVID-19

Ce que nous faisons : En chiffres

Résumé épidémiologique des cas de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations

Le gouvernement du Canada met en place des mesures additionnelles contre le variant préoccupant Omicron du virus responsable de la COVID-19

Fonds de soutien aux communautés autochtones

Médecins régionaux de la santé

Ligne d'écoute d'espoir

Restez en contact

Participez à la conversation sur les peuples autochtones du Canada :

Twitter : @GCIndigenous

Facebook : @GCIndigenous

Instagram : @gcindigenous

Facebook : @GCIndigenousHealth

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués de presse et nos discours via des flux RSS. Pour plus d'informations ou pour vous abonner, rendez-vous sur Fils RSS

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec :Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]