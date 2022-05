TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 9 mai 2022 /CNW/ - Sous pression dans des contextes qui évoluent rapidement, on peut compter sur le personnel infirmier pour s'adapter, évaluer l'état de santé et prendre des décisions cruciales pour les patients dont la vie est entre leurs mains. Compte tenu des défis uniques que posent les soins de santé dans les communautés inuites et des Premières Nations souvent éloignées et isolées, ces compétences peuvent faire toute la différence entre la vie et la mort.

Le premier jour de la Semaine nationale des soins infirmiers et de la Journée des infirmières et infirmiers autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé les récipiendaires exceptionnels et extraordinaires des Prix d'excellence en soins infirmiers 2022 :

Lee Ann Sock, une fière Migmag de la Elsipogtog First Nation qui a joué un rôle essentiel pour assurer la sécurité et le bien-être de la communauté pendant la pandémie de COVID-19.

Hannah Gray , une infirmière de SAC qui aime le Nord et se consacre à la création d'un environnement d'intégrité et d'apprentissage dans les postes de soins infirmiers.

, une infirmière de SAC qui aime le Nord et se consacre à la création d'un environnement d'intégrité et d'apprentissage dans les postes de soins infirmiers. Alexa Bisaillon , qui défend avec passion la décolonisation des soins de santé tenant compte des traumatismes, ainsi que le droit à l'autodétermination, qui constituent la pierre angulaire de la santé autochtone.

, qui défend avec passion la décolonisation des soins de santé tenant compte des traumatismes, ainsi que le droit à l'autodétermination, qui constituent la pierre angulaire de la santé autochtone. Elizabeth Oguntuase , une apprenante qui accorde une grande importance à la prestation de soins de santé aux Inuit dans un contexte qui favorise la maîtrise et l'intelligence culturelles.

Les récipiendaires ont fait preuve d'un dévouement sans égal dans leur pratique infirmière en faisant montre d'initiative, de compassion et d'efforts exceptionnels. Les infirmières de première ligne dans les communautés des Premières Nations et des Inuit qui reçoivent le prix ont été mises en nomination par leurs pairs et choisies en fonction de leur bon jugement, de leur professionnalisme et de leur travail en matière de soins de santé culturellement sûrs.

Les soins infirmiers dans les communautés des Premières Nations et des Inuit englobent bien plus que les services et les procédures médicales. Dans des communautés riches de cultures et de traditions diverses, ces infirmières savent reconnaître la nécessité de respecter et de comprendre les personnes qu'elles desservent. Ce faisant, bon nombre d'entre elles créent des liens à vie et nouent un lien profond avec les communautés. Ces relations intégrales sont essentielles à la réconciliation et à l'instauration de la confiance au sein du système de santé.

Aux quatre récipiendaires de cette année, et à tous les infirmiers et infirmières qui se dévouent pour prendre soin des personnes dans le besoin, nous vous remercions de votre soutien indéfectible et de vos contributions constantes au maintien de la santé des communautés.

« Félicitations et merci à Lee Ann Sock, Hannah Gray, Alexa Bisaillon et Elizabeth Oguntuase pour leur engagement remarquable à améliorer la santé dans les communautés des Premières Nations et des Inuit partout au pays. La pandémie de COVID-19 a rendu votre travail encore plus difficile. Les chefs de file de la santé comme vous, le personnel infirmier et tous les travailleurs de première ligne ont fait preuve d'un dévouement héroïque pour assurer la sécurité des gens. Merci de tout ce que vous faites pour diriger et inspirer les autres dans votre domaine. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

