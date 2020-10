OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Malgré les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19, le personnel infirmier est resté fidèle à son engagement d'offrir inlassablement des tests, des soins et des traitements de haute qualité à toute personne ayant besoin d'une aide médicale. Dans les communautés autochtones, le personnel infirmier continue à travailler avec dévouement en première ligne afin d'améliorer la santé des Premières Nations et des Inuits en offrant des soins médicaux, des services et un soutien centrés sur la communauté et respectueux de la culture.

Aujourd'hui, Services aux Autochtones Canada (SAC) a annoncé les trois lauréates des Prix d'excellence en soins infirmiers pour 2020. À l'occasion de la remise de ces prix, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) célèbre le dévouement, l'initiative et la distinction du personnel infirmier qui fournit des soins de santé essentiels aux Premières Nations et aux Inuits dans tout le pays. Chaque année, des infirmières et infirmiers de première ligne sont désignés par leurs pairs pour recevoir un prix d'excellence pour leur travail exceptionnel dans les communautés des Premières Nations et des Inuits. Les trois lauréats sont déterminés en fonction de leur engagement à l'égard de leur pratique basée sur un jugement sûr, un professionnalisme et la prestation de soins de santé adaptés à la réalité culturelle.

Généralement, ces prix sont remis chaque année pendant la Semaine nationale des soins infirmiers en mai, mais en raison de circonstances mondiales sans précédent, cette cérémonie a été reportée. Cette année, les lauréates ont été récompensées pour leurs efforts inlassables et exceptionnels, leur compassion et leur contribution à la prestation de soins de santé adaptés sur le plan culturel.

Brenda Moodie, une infirmière anishinabek de la Première Nation des Missussaugas de Credit et défend avec ardeur le droit de ses clients de recevoir des soins de qualité tout en préservant leur dignité et leur liberté de choix dans leur quête du mieux-être et de la santé.

Sharon Collins, une infirmière installée dans le Nord, dont l'expérience médicale diversifiée dans les communautés inuites de la baie d'Hudson a modifié sa vision préconçue de son rôle de professionnelle de la santé, tout en l'encourageant à adopter une démarche holistique en matière de soins de santé.

Deborah Lynn Whitney-Hambleton, une infirmière respectée et admirée, était employée par SAC et croyait en la fusion de la médecine occidentale et des pratiques de guérison traditionnelles autochtones. Même si malheureusement Deborah est décédée, son legs se perpétue auprès des patients qu'elle a soignés avec diligence, de la famille et des amis qu'elle aimait et du travail auquel elle a consacré sa vie.

L'année 2020 a été désignée Année des sages-femmes et du personnel infirmier pour souligner les rôles essentiels du personnel infirmier au chapitre des soins de santé d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire d'avoir des professionnels de la santé solides. Ils se sont montrés à la hauteur de la situation et ont répondu avec dévouement aux besoins des Autochtones et de leurs communautés en matière de santé et de mieux-être.

Le personnel infirmier est bien plus que le visage des soins de santé; il est la fondation sur lequel repose le bon fonctionnement de nos systèmes. Pour cela, nous lui sommes éternellement reconnaissants. Aux trois lauréates et à l'ensemble du personnel infirmier du Canada, nous vous remercions pour vos innombrables sacrifices qui ont permis aux membres des communautés de rester en sécurité et en bonne santé pendant cette pandémie et au-delà.

Citation

« Au cours des derniers mois, nous avons été témoins des efforts sans précédent déployés par le personnel infirmier pour donner des soins de santé avec compassion et intégrité dans des temps incertains et difficiles. Mais malgré tout, il continue d'être le pilier sur lequel reposent les soins de santé nécessaires dans les communautés autochtones. Aujourd'hui, j'adresse mes plus sincères félicitations à Brenda Moodie, à Sharon Collins et à Deborah Lynn Whitney-Hambleton (in memoriam) pour leur extraordinaire contribution aux soins infirmiers et au service des communautés des Premières Nations et des Inuits. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

