TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 1, WINNIPEG, MB , le 21 avril 2022 /CNW/ - Les programmes de mieux-être sûrs et adaptés à la culture sont essentiels au soutien de la santé et du bien-être des peuples autochtones, peu importe où ils vivent.

Depuis 2001, la Ka Ni Kanichihk Inc. offre divers programmes et services aux Autochtones du centre-ville de Winnipeg. Ces programmes comprennent des services de garde, des activités de développement en matière de leadership culturel et social pour les filles autochtones et les jeunes bispirituels, du mentorat en matière de prévention pour les garçons de moins de 12 ans qui risquent d'avoir des démêlés avec la justice, un programme de guérison axé sur les répercussions des traumatismes, l'identité culturelle, l'autonomisation et les forces des femmes autochtones, et bien plus encore. À l'instar de nombreux milieux urbains au pays, la population continue de croître et la demande de services a rapidement dépassé la capacité.

Aujourd'hui, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a annoncé que Services aux Autochtones Canada versera 1,8 millions de dollars à la Ka Ni Kanichihk Inc. pour appuyer la construction du centre culturel et de mieux-être de l'organisation Ka Ni Kanichihk. Cet investissement est accordé dans le cadre du volet de financement Programmes urbains pour les peuples autochtones. Ce projet d'expansion permettra de doubler le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à des programmes de mieux-être, de sensibilisation et de formation chaque année, et de créer des espaces uniques et de nouvelles occasions de guérison, d'apprentissage et de formation en vue d'obtenir un emploi - tous axés sur la culture.

En plus de l'investissement du gouvernement du Canada, la province du Manitoba, la Ville de Winnipeg et des donateurs du secteur privé ont également apporté des contributions à cette expansion essentielle. La construction est sur le point de commencer et devrait se terminer d'ici juin 2023.

Le soutien financier du gouvernement du Canada pour le projet du centre culturel et de mieux-être de l'organisation Ka Ni Kanichihk s'inscrit dans le cadre d'un engagement élargi visant à répondre au besoin essentiel d'espaces sûrs et adaptés à la culture dans les villes et les milieux urbains partout au pays. Cela répond ainsi à l'appel à l'action visant à prévenir la perte de culture, de traditions et de langues mis en évidence dans le Plan d'action national sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : La voix urbaine vers la récupération du pouvoir et du lieu, indépendamment de la résidence.

« L'initiative Building a Home for Reconciliation de l'organisation Ka Ni Kanichihk est une occasion unique de faire progresser la réconciliation, car grâce à cette expansion, on pourra s'assurer que des milliers d'Autochtones à Winnipeg sont inclus sur les plans économique, social et culturel alors que la population autochtone à Winnipeg continue de croître. Les solutions dirigées par des Autochtones revêtent une importance primordiale au Canada; les peuples autochtones savent ce que nous devons faire pour guérir, et nous savons comment y arriver. Cette approche innovatrice présente une solution holistique conçue et dirigée par les Autochtones, et elle comprendra un centre de ressources très utile, un espace vert rare au cœur de la ville, un centre culturel, des espaces de guérison, un service de garde et des mesures de soutien en matière de bien-être physique et mental. Le centre sera, pour la ville de Winnipeg, le berceau de la réconciliation, où tous pourront se réunir afin d'appuyer les Autochtones et bâtir ensemble une communauté plus forte. Le centre permettra aussi de créer de nouveaux programmes souples visant à répondre aux besoins changeants de la communauté. »

Yvonne (Dodie) Jordaan, directrice de la Ka Ni Kanichihk Inc.

« Des services de mieux-être et de formation adaptés à la culture et dirigés par les Autochtones sont essentiels pour soutenir les Autochtones vivant à Winnipeg. La Ka Ni Kanichihk Inc. offre une série de programmes de guérison, de formation et de développement communautaire depuis 2001, et je suis ravie que Services aux Autochtones Canada puisse fournir 1,8 million de dollars pour en appuyer l'expansion. Une fois construit, le nouveau centre permettra de doubler le nombre de personnes pouvant avoir accès aux services et d'offrir des activités, des mesures de soutien et des services à ceux qui en ont besoin. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Depuis plus de 20 ans, la Ka Ni Kanichihk Inc. est un chef de file au centre-ville de Winnipeg et offre du soutien aux Autochtones par l'entremise de programmes et de services essentiels, comme des services de garde, des activités de développement culturel et du mentorat pour les jeunes. Grâce à l'investissement de 1,8 million de dollars accordé par notre gouvernement pour l'agrandissement d'un centre culturel et de mieux-être, l'organisation Ka Ni Kanichihk sera en mesure de soutenir davantage la population autochtone en croissance rapide dans notre ville et d'offrir un espace accueillant, sûr et adapté sur le plan culturel pour les années à venir. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Le centre culturel et de mieux-être de l'organisation Ka Ni Kanichihk a été créé en 2001 pour offrir, aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux jeunes et aux personnes bispirituelles autochtones vivant à Winnipeg , des programmes d'apprentissage et de guérison fondés sur les connaissances autochtones traditionnelles et des pratiques tenant compte des traumatismes.

, des programmes d'apprentissage et de guérison fondés sur les connaissances autochtones traditionnelles et des pratiques tenant compte des traumatismes. Le volet de financement Programmes urbains pour les Autochtones (PUPA), par l'entremise de Services aux Autochtones Canada, fournit 57,5 millions de dollars sur cinq ans (de 2020-2021 à 2024-2025).

Le financement du PUPA pour les infrastructures permet d'appuyer les projets d'immobilisations, notamment en matière de santé et de sécurité essentielles, d'accessibilité et d'efficacité énergétique, afin d'assurer des espaces sûrs et accessibles pour l'exécution de programmes et la prestation de services.

