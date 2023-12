Un nouvel itinéraire s'inscrit dans l'engagement de la compagnie aérienne à investir dans la connectivité des voyages d'agrément d'un océan à l'autre

TORONTO, le 12 déc. 2023 /CNW/ - WestJet a célébré aujourd'hui le début du service entre la belle île de Bonaire et Toronto, avec le départ du vol WS2550 à 10 h 10 HE. WestJet, qui accroît ses options de voyage d'agrément en partance de l'est du Canada, sera la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs entre la métropole canadienne et la magnifique île néerlandaise des Caraïbes.

Le vol inaugural entre Toronto et Bonaire a été célébré aujourd’hui lors d’un événement spécial à l’aéroport international Pearson de Toronto en présence de partenaires de renom. (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

L'ajout de Bonaire au réseau croissant de WestJet réaffirme l'engagement de la compagnie aérienne à renforcer sa présence dans l'est du Canada grâce à sa correspondance avec des destinations soleil et de vacances populaires. Selon l'horaire d'hiver de la compagnie, WestJet assurera un service hebdomadaire entre Toronto et Bonaire.

« Nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui le départ de notre vol inaugural entre Toronto et Bonaire, alors que nous continuons de promouvoir le Groupe WestJet en tant que principal fournisseur de voyages d'agrément d'un océan à l'autre au Canada, a déclaré David Powell, vice-président, Aéroports, de WestJet. Avec le départ du vol d'aujourd'hui, nous avons hâte d'offrir cette nouvelle connectivité à Toronto qui offrira des expériences inoubliables et des possibilités touristiques dans les deux destinations. »

« Nous attendions avec beaucoup d'enthousiasme l'arrivée de nos invités du Canada, et la journée tant attendue est enfin arrivée avec le premier atterrissage de WestJet à Bonaire, a déclaré Miles Mercera, chef de la direction de Tourism Corporation Bonaire. Le Canada demeure l'un de nos 10 principaux marchés, et ce nouveau lien historique représente une étape importante pour répondre au désir croissant de tourisme sur notre île pittoresque. »

Faisant partie des Caraïbes néerlandaises, Bonaire fait partie des îles Sous-le-Vent des Antilles dans la mer des Caraïbes et est accessible par The Flamingo International Airport. Reconnue mondialement pour ses activités de plongée le long des côtes et de planche à voile, Bonaire est la destination idéale pour les Canadiens à la recherche de températures chaudes et d'aventures.

Liaison Fréquence Départ Arrivée Date de début Toronto - Bonaire 1 vol par semaine 10 h 10 16 h 25 12 décembre 2023 Bonaire - Toronto 1 vol par semaine 9 h 00 13 h 42 13 décembre 2023

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

