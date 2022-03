Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles - Revenu Québec annonce une hausse substantielle de l'aide financière aux organismes communautaires

QUÉBEC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'encourager un maximum de Québécoises et de Québécois à profiter du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles, Revenu Québec bonifie de manière substantielle la subvention qu'il verse aux organismes communautaires qui y participent. Pour chaque déclaration de revenus produite à Revenu Québec, ils recevront 5 $ plutôt que 2 $.

La subvention vise à compenser certaines dépenses engagées pour la production des déclarations de revenus provinciales des personnes admissibles. Avec cette bonification, l'aide financière aux organismes participants totalise maintenant 4 millions de dollars pour 5 ans.

Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles est administré conjointement par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec depuis 1988. Il s'adresse aux résidents du Québec qui éprouvent de la difficulté à remplir leurs déclarations de revenus, qui ont une situation fiscale simple et qui ne peuvent pas recourir à des services professionnels. Le Service leur permet d'obtenir les prestations et les crédits d'impôt auxquels ils ont droit.

Chaque année, des milliers de bénévoles aident les personnes admissibles à remplir et à transmettre leurs déclarations de revenus. Revenu Québec tient à souligner que le succès du Service repose sur leur engagement et sur celui des centaines d'organismes communautaires participants, partout au Québec. C'est pourquoi l'aide financière accordée à ces organismes a été augmentée de manière substantielle.

L'an dernier, plus de 153 000 personnes ont fait appel au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. En tout, 2 800 bénévoles et 510 organismes québécois ont organisé des séances de préparation de déclarations de revenus en personne ou en mode virtuel. Leur participation a permis de produire plus de 318 000 déclarations fédérales et provinciales.

Pour obtenir plus d'information sur le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles ou pour savoir comment y participer, visitez le site de Revenu Québec.

