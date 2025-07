FRAUDE FISCALE - Revenu Québec annonce des amendes de plus de 217 000 $ pour Frédéric Murray, les sociétés Les Immeubles Murray inc. et les Immeubles commerciaux Murray inc.

QUÉBEC, le 30 juin 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce que M. Frédéric Murray, de même que les sociétés Les Immeubles Murray inc. et Les Immeubles commerciaux Murray inc., ont été condamnés à payer des amendes totalisant 217 956,32 $, relativement à des infractions aux lois fiscales.

L'homme de 41 ans a reçu sa sentence le 13 juin 2025, au palais de justice de Québec. M. Murray, qui réside à Lévis, a plaidé coupable à 6 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Quant aux sociétés Les Immeubles Murray inc. et Les Immeubles commerciaux Murray inc., elles ont chacune plaidé coupables à 2 chefs d'accusation qui pesaient respectivement contre elles. Les infractions commises par M. Murray et les deux sociétés couvrent les années 2015 à 2020.

L'enquête démontre que M. Murray et les sociétés ont fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participé, consenti ou acquiescé à leurs énonciations dans un formulaire de déclaration produit à Revenu Québec en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ) et de la Loi sur la taxe d'accise (TPS), au cours des périodes visées par les chefs d'accusation.

L'homme de 41 ans et les sociétés ont éludé un montant total de TVQ de 127 836,12 $ et un montant total de TPS de 85 478,57 $.

Des perquisitions ont été effectuées le 28 avril 2022 au domicile de M. Murray de même qu'aux sièges sociaux des sociétés. Une perquisition a également été réalisée le 4 mai 2022 au domicile du père de Frédéric Murray.

Revenu Québec est un acteur important dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle il déploie énormément d'efforts pour les contrer.

La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C'est une question d'équité à l'égard de la grande majorité de la population ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d'impôts.

