Contrebande de tabac - Quatre peines d'emprisonnement et des amendes de plus de 760 000 $ pour huit contrevenants

Le 8 juillet 2021, des agents de la Sûreté du Québec ont intercepté l'automobile de Maurice MacLean alors qu'il venait de s'approvisionner en tabac sur la réserve de Kahnawake. La fouille du véhicule a permis de saisir 30 000 cigarettes de contrebande. Dans une déclaration aux policiers, le Louisevillois a admis avoir acheté des paquets de cigarettes non timbrées et en faire la vente à ses clients. Le multirécidiviste a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation le 23 avril dernier, et sa sentence a été rendue le 27 mai. Son permis de conduire sera suspendu pour une durée de six mois débutant à la fin de sa période de détention.