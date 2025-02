Service aérien gouvernemental - Soixante-cinq années d'excellence et d'engagement!

QUÉBEC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault souligne le 65e anniversaire du Service aérien gouvernemental (SAG). Elle a profité d'une visite de l'aérogare pour remercier les employés des domaines technique et administratif.

Le SAG exploite un ensemble de 21 aéronefs pour assurer, avec ses partenaires, une réponse adéquate dans des situations d'urgence ou nécessitant des services aériens spécialisés. Conçu initialement pour regrouper la flotte aérienne gouvernementale, le SAG joue aujourd'hui un rôle de premier plan, avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), dans la lutte contre les incendies de forêt et ceux en milieu urbain.

De plus, les équipes collaborent avec la Sûreté du Québec pour la recherche et le sauvetage de personnes, ou encore avec le ministère de la Santé et des Services sociaux en cas d'évacuation aéromédicale d'urgence ou de transport sanitaire programmé dans les communautés éloignées. Finalement, en plus des missions d'urgence, le service gouvernemental de nolisement d'aéronefs (avions et hélicoptères) est offert pour satisfaire les besoins en matière de transport aérien pour de la main-d'œuvre ou d'autres passagers (personnel de la fonction publique et certains membres), accompagnés de leur équipement ou de marchandises pour soutenir leurs missions.

« Aujourd'hui, nous célébrons la 65e année d'activité du Service aérien gouvernemental. Bien plus qu'un nombre, ces décennies représentent surtout des millions d'heures de vol, de kilomètres parcourus et un grand nombre de vies sauvées. Fournissant un service essentiel pour toute la population du Québec, nos équipes sont même reconnues à l'international, notamment en Californie, où elles prêtent actuellement main-forte pour combattre les feux à Los Angeles. Bravo à tous et merci pour votre dévouement! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Le Service aérien gouvernemental a été créé le 4 février 1960 après l'adoption d'une loi centralisant au sein d'un service unique tous les appareils détenus par les ministères provinciaux.

Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, au Québec, ce sont :

avril 2023 au 31 mars 2024, au Québec, ce sont : 2 240 patients qui ont eu recours au service de transport aéromédical d'urgence;



près de 22 000 largages et 2 828 heures de vol que les équipes des avions-citernes (CL-415) ont effectué dans la lutte contre des incendies;



339 nolisements d'aéronefs, soit plus précisément 268 avions et 71 hélicoptères, que la communauté gouvernementale a réclamés aux équipes du SAG pour ses activités.

En 2023, ce sont 566,9 heures de vol de recherche ou de sauvetage qui ont été réalisées.

Dans sa volonté de continuer à mieux répondre aux besoins de la population, le SAG poursuit le renouvellement planifié de ses appareils, notamment avec l'acquisition prochaine de deux avions Challenger 650 destinés au transport aéromédical d'urgence.

Service aérien gouvernemental

