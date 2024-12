Série Leaders internationaux : la Chambre accueillera à sa tribune Harley Finkelstein, président de Shopify

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de sa prestigieuse série Leaders internationaux, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer la venue de Harley Finkelstein, président de Shopify, à sa tribune. Il prendra la parole le 27 février 2025 à 18 h 30.

« Harley Finkelstein est un modèle d'audace et de réussite dans le secteur de l'économie numérique. Ce fier Montréalais a propulsé Shopify au rang de plateforme privilégiée pour les entrepreneurs et les commerçants à travers le monde. Ce sera une rarissime occasion de l'entendre sur des sujets comme l'innovation et le développement du commerce en ligne dans un contexte de grandes transformations. Sa présence à notre tribune offrira au milieu des affaires la chance de s'inspirer de sa vision et de son parcours exceptionnel. Je suis convaincu que sa venue marquera les esprits et en inspirera plusieurs », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Harley Finkelstein est un entrepreneur, un avocat et le président de Shopify depuis 2020. Il a fondé sa première entreprise à l'âge de 17 ans alors qu'il était étudiant à McGill. Il est diplômé en droit et titulaire d'un MBA de l'Université d'Ottawa. Il a reçu le prix Canadian Angel Investor of the Year, le prix Canada's Top 40 Under 40, le Fortune's 40 Under 40 et a été intronisé au sein de l'Ordre d'Ottawa. De 2014 à 2017, il a siégé au conseil d'administration du C100 et, de 2017 à 2020, au conseil d'administration de la Société Radio-Canada (CBC).

Il siège actuellement au conseil d'administration de la Fédération nationale du commerce de détail, de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et d'Opération Espoir. Monsieur Finkelstein a récemment cofondé Firebelly, une marque de thé moderne haut de gamme, et cocréé la fondation Big Shot, qui met en lumière les histoires des plus grands entrepreneurs juifs d'hier et d'aujourd'hui.

Retrouvez toutes les informations sur cet événement sur le site Web de la Chambre.

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons, reconnues internationalement et dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak, et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain