Série des gouverneurs : Le gouverneur Phil Scott entend intensifier les relations d'affaires entre le Québec et le Vermont

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouverneur de l'État du Vermont, Phil Scott, a rencontré virtuellement une centaine de gens d'affaires du Québec afin d'échanger sur les nouvelles opportunités économiques de part et d'autre de la frontière. C'est dans ce contexte qu'il a annoncé son intention d'ouvrir prochainement un bureau du Vermont au Québec.

Il s'agit du premier événement de la Série des gouverneurs, une initiative lancée conjointement par la Chambre de Commerce Américaine au Québec (AmCham Québec) et le Conseil du patronat du Québec (CPQ). Ces rencontres entre les gouverneurs des États américains et la communauté d'affaires du Québec permettent de mettre en relief le nouvel espace économique qui se dessine dans le cadre de la relance post-pandémie.

« Même si certains détails sont à préciser ultérieurement, la création d'un bureau en sol québécois envoie un signal fort aux gens d'affaires. Au Québec comme au Vermont, le message est clair : raffermir nos liens économiques est au centre des priorités. Notre collaboration déjà étroite dans plusieurs domaines comme l'électrification des transports, l'aérospatial et le tourisme ne sera que renforcée », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Dans un monde post COVID-19, l'ouverture sur le monde sera un facteur encore plus déterminant pour relancer nos économies respectives. Le Québec ne doit pas manquer cette chance de solidifier ses relations commerciales avec le Vermont et par le fait même, d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration », complète Michel Belval, président de l'AmCham Québec.

Le Vermont est d'ailleurs l'un des principaux partenaires commerciaux du Québec, d'où l'importance de l'annonce d'aujourd'hui.

Le Québec étant la province qui possède le plus vaste réseau diplomatique avec les États-Unis, cet événement a pu compter sur la grande collaboration de la Déléguée générale du Québec à Boston pour la Nouvelle-Angleterre, Marie-Claude Francoeur, et de son équipe. Elle a par ailleurs conclu les échanges.

