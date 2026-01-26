« China Crafted » est une exposition virtuelle qui invite les spectateurs à venir se plonger dans la beauté d'objets chinois anciens caractéristiques de quatre grandes dynasties chinoises : les Shang, les Han, les Tang et les Song.

Le produit multimédia comprend plus de 100 objets provenant de plus de 30 musées partenaires dans le monde entier.

À travers quatre pages web interactives et quatre productions vidéo originales, enrichies d'animations et d'entrevues avec des spécialistes, l'exposition explore les techniques complexes à l'origine de la fabrication de ces objets, ainsi que les valeurs spirituelles et culturelles qu'ils intègrent.

« China Crafted » associe de manière unique récit historique et technologie numérique de pointe pour créer une expérience à la fois éducative et visuellement captivante.

L'exposition se déploie en quatre parties :

« Sacred Shang » (« La dynastie sacrée des Shang ») retrace le symbolisme rituel du jade à l'époque de la dynastie des Shang pour faire découvrir aux visiteurs l'histoire légendaire de la générale Fu Hao, l'une des premières à occuper ces fonctions en Chine.

« Heavenly Han » (« La dynastie céleste des Han ») s'inspire des tombeaux Han de Mawangdui pour révéler les modes de vie raffinés de la dynastie des Han et sa quête philosophique de la longévité, symbolisée par la laque et la soie.

« Treasured Tang » (« La dynastie chérie des Tang ») saisit toute la splendeur de la dynastie des Tang à travers de magnifiques objets d'or et d'argent, autrefois utilisés dans les banquets impériaux.

« Serene Song » (« La dynastie sereine des Song ») met l'accent sur les formes et les textures des céramiques de la dynastie des Song, en renvoyant à la sensibilité poétique et à la philosophie morale néo-confucéenne qu'elles symbolisent.

En lançant sa tournée mondiale d'art numérique, « China Crafted » entend créer un écosystème culturel dynamique qui relie les expériences en ligne et hors ligne, le passé et l'avenir par l'innovation, l'élégance et l'expression narrative.

S'exprimant lors du vernissage de l'exposition, Cai Shandi, conseiller culturel de l'ambassade de Chine à Singapour, a déclaré que la présentation de CGTN marquait un jalon décisif pour le rayonnement international de la série artistique de CGTN.

L'exposition, a-t-il ajouté, ne sert pas seulement de plateforme mondiale pour mettre en avant l'excellence de la culture traditionnelle chinoise, mais offre aussi une occasion renouvelée de développer les échanges culturels entre la Chine et Singapour.

Dans son allocution, Seng Yu Jin, directeur de la conservation, de la recherche et des expositions à la galerie nationale de Singapour, a salué la série artistique de CGTN comme un exemple probant de la participation active des médias à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel à l'ère du numérique.

La quatrième édition du salon ART SG réunit cette année 106 galeries et institutions artistiques de plus de 30 pays et régions. Elle attire aussi bien des collectionneurs que des artistes, des conservateurs, des représentants de marques mondiales, des professionnels des musées ou des communautés universitaires.

Partenaire officiel du salon ART SG, le média CGTN présente également les trois saisons précédentes de sa série artistique : The Song, Painted - People (Les Song en peinture - les personnes), The Song Painted - Nature (Les Song en peinture - la nature) et Tang Architecture: Building Timeless Glory (L'architecture des Tang : la construction d'une gloire intemporelle). Ces expositions numériques ont fait escale dans des villes comme Paris, Madrid, Malaga, Hong Kong ou Osaka.

Au kiosque de CGTN, les férus de l'art peuvent se plonger dans les quatre saisons de la série, se laisser surprendre par les installations numériques interactives et découvrir un large éventail de trésors culturels.

À PROPOS DE CGTN

China Global Television Network (CGTN) est une organisation médiatique internationale qui s'attache à fournir aux publics mondiaux une couverture précise et opportune de l'actualité ainsi que de riches services audiovisuels. CGTN, qui a son siège à Pékin et exploite trois centres de production à Nairobi, Washington, D.C. et Londres, diffuse des chaînes de télévision dans plus de 160 pays et régions à travers le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868141/image.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=dZcytpxT0xg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868143/A_screenshot_virtual_exhibition_showing_hairpins_Shang_Dynasty_CGTN.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868144/A_screenshot_virtual_exhibition_showing_a_gilded_cup_CGTN.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868145/Cai_Shandi_cultural_counsellor_Chinese_Embassy_Singapore_speaks_CGTN_s_exhibition.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868146/Seng_Yu_Jin_director_curatorial_research_exhibitions_National_Gallery_Singapore.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868147/Art_enthusiasts_explore_digital_exhibitions_CGTN_Art_Series_ART_SG.jpg

SOURCE CGTN

PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86 18826553286, [email protected]