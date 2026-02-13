CGTN publie un article sur les efforts déployés par la Chine pour renforcer les industries spécialisées rurales dans le cadre de sa stratégie plus large de revitalisation rurale. L'article présente comment les approches locales et personnalisées et les avancées technologiques, telles que l'intégration de l'IA et de l'internet des objets, stimulent l'innovation et améliorent les revenus des agriculteurs, procurant à l'agriculture un statut de secteur pilier moderne dans le développement futur de la Chine.

PÉKIN, le 13 févr. 2026 /CNW/ -- Dans l'est de la Chine, les légumes sont cultivés dans des serres contrôlées par capteurs. Dans le nord-ouest, les poissons sont élevés dans des bassins creusés dans des sables désertiques. Plus au sud, les grains de café deviennent des marques haut de gamme. Pendant ce temps, dans les prairies du Nord, des bovins de boucherie de haute qualité ancrent les chaînes d'approvisionnement modernes. Ces industries rurales sont maintenant liées à un effort plus large de modernisation de l'agriculture chinoise.

Alors que la Chine entre dans la première année de son 15e plan quinquennal (2026-2030), le président chinois Xi Jinping a souligné que le travail lié à l'agriculture, aux zones rurales et aux agriculteurs est « d'une importance vitale ». « La Chine devrait s'efforcer d'intégrer l'agriculture dans un secteur modernisé majeur et d'assurer un niveau de vie moderne dans les zones rurales afin que les agriculteurs puissent jouir d'une vie plus prospère », a déclaré Xi lors de la conférence annuelle de décembre dernier sur le travail rural central.

L'orientation stratégique est claire. Les recommandations du Comité central du Parti communiste chinois pour la formulation du 15e plan quinquennal appellent à un développement coordonné d'une agriculture axée sur la technologie, écologique, axée sur la qualité et orientée vers la marque, en la transformant en un secteur pilier moderne. Ces priorités ont été décrites plus en détail dans le document central n° 1 pour 2026, qui décrivait les mesures visant à faire progresser la modernisation agricole et rurale et à promouvoir la revitalisation rurale globale.

Adapté aux conditions locales

Dans les montagnes Dabie de la ville de Lu'an, dans la province d'Anhui de l'est de la Chine, un terrain escarpé autrefois contraint à l'agriculture. Aujourd'hui, les vallées utilisent un modèle de culture écologique pour le Dendrobium officinale, une plante médicinale de grande valeur. Soutenus par des entreprises de premier plan, les zones de plantation ont dépassé les 23 600 mu (1 573 hectares), nourrissant plus de 2 600 entités commerciales et créant des emplois pour plus de 22 000 personnes.

Dans la ville de Wuzhou, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, au sud de la Chine, des terres vallonnées ont été transformées en plantations de thé à grande échelle. Bénéficiant d'une géographie et d'un climat favorables, les zones de culture du thé dépassent désormais les 400 000 mu, avec une production annuelle dépassant les 40 000 tonnes et une valeur de production globale attendue de plus de 30 milliards de yuans (4,3 milliards de dollars) en 2025.

De tels exemples s'inscrivent dans une tendance plus large en Chine. Durant le 14e plan quinquennal (2021-2025), la Chine a soutenu 210 pôles industriels spécialisés, 250 parcs industriels agricoles modernes et 1 098 villes agricoles. À l'échelle nationale, les entreprises agricoles de comté ont atteint le nombre de 94 000, dont 2 250 à l'échelle nationale.

« Les industries au niveau des comtés qui stimulent les revenus locaux sont un moyen clé pour les agriculteurs d'augmenter les revenus locaux », a déclaré Zhong Yu, chercheur à l'Académie chinoise des sciences agricoles. Il a souligné que des mécanismes comme l'achat par commande, les dividendes en actions et l'emploi local aident les agriculteurs à partager équitablement la croissance industrielle.

La technologie comme une clé de voûte

Dans le comté de Yi, dans la province du Hebei, au nord de la Chine, les persimmons locaux n'étaient autrefois vendus qu'en saison. Grâce à la collaboration avec les universités agricoles, les entreprises ont développé des techniques telles que la « méthode de refroidissement par gradient » qui prolongent la durée de conservation de plusieurs jours à près d'un an, permettant un approvisionnement à longueur d'année. Dans le district de Wenjiang à Chengdu, capitale de la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine, les usines de fraises optimisées par l'IA et l'internet des objets (IdO) utilisent des centaines de capteurs pour gérer la production, ce qui augmente sensiblement les rendements.

Ces changements minimes reflètent un virage politique plus large. Le document central n° 1 pour 2026 préconisait l'amélioration de l'efficacité de l'innovation en sciences et technologies agricoles et, pour la première fois, encourageait explicitement l'utilisation plus large des drones, de l'IdO et des robots agricoles.

Le président Xi a souligné à plusieurs reprises que la clé de la modernisation agricole réside dans le progrès scientifique et technologique et l'innovation. La Chine a construit un système d'innovation agricole relativement complet, comprenant plus de 800 établissements de recherche, plus de 120 000 chercheurs et environ 400 000 techniciens agricoles locaux.

Pour Li Jianjun, professeur de l'Université agricole de Chine, le 15e plan quinquennal sera essentielle pour jeter les bases de la réalisation de base de la modernisation socialiste. L'accélération de l'intégration de l'innovation technologique à l'innovation industrielle agricole est essentielle pour remédier aux faiblesses de longue date du développement rural. Il ajoute que, si elle est bien exécutée, cette stratégie peut transformer l'agriculture en une industrie pilier moderne - une industrie plus résiliente, plus compétitive et plus durable.

