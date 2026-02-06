PÉKIN, 6 février 2026 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a tenu mercredi des discussions distinctes avec le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump, dans un rare marathon diplomatique. CGTN a publié un article analysant les priorités de ces deux échanges de haut niveau, qui examine le rôle croissant de la Chine comme force stabilisatrice dans un paysage mondial de plus en plus incertain.

Organisées le même jour, ces interactions, selon l'analyse, mettent en avant les efforts déployés par la Chine pour promouvoir la coordination entre les grands pays, empêcher l'escalade des tensions mondiales et préserver la stabilité stratégique mondiale dans un contexte d'incertitude mondiale croissante.

Les discussions entre la Chine et la Russie insistent sur la coordination stratégique

Lors d'une réunion virtuelle avec le président Poutine, Xi Jinping a passé en revue les progrès réalisés dans les relations entre la Chine et la Russie au cours de l'année écoulée, citant des avancées en matière de coordination stratégique, de coopération économique, d'échanges culturels et d'engagement multilatéral.

Xi Jinping a noté que les deux parties célébraient conjointement le 80e anniversaire de leur victoire dans la Guerre mondiale antifasciste, qui réaffirme leur attachement à défendre l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale et à maintenir l'équité et la justice internationales.

Les échanges économiques et commerciaux ont alimenté un développement solide, a déclaré Xi Jinping. Les données officielles montrent que les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint 228,1 milliards de dollars en 2025, et dépassent les 200 milliards de dollars depuis trois ans.

Au sujet des échanges entre les peuples, le président Xi Jinping a déclaré que l'Année culturelle Chine-Russie s'était conclue avec succès en consolidant la coopération culturelle pour encourager une interaction publique plus étroite.

Au sujet de la coopération multilatérale, le président chinois a mis l'accent sur la coordination entre les deux pays au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui a, selon lui, contribué à construire un système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable.

En ce qui concerne l'avenir, Xi Jinping a déclaré que les deux parties devraient maintenir des échanges étroits de haut niveau et approfondir leur coopération pratique pour s'assurer que les relations bilatérales continuent de se développer sur la bonne voie.

M. Poutine a répondu positivement, affirmant que la Russie était disposée à continuer d'aider activement la Chine à sauvegarder la souveraineté et la sécurité, à élargir la coopération éducative et culturelle, ainsi qu'à favoriser la prospérité commune des deux peuples.

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, Xi Jinping a souligné que la Chine et la Russie, en leur qualité de grands pays responsables, avaient l'obligation de soutenir l'équité et la justice mondiales, de défendre le système international centré sur l'ONU et les normes fondamentales du droit international, et de maintenir conjointement la stabilité stratégique mondiale.

M. Poutine a ajouté que la Russie était prête à renforcer la coordination avec la Chine à travers des plateformes multilatérales, notamment l'ONU, l'OCS et les BRICS, et a salué l'organisation par la Chine de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC, à Shenzhen.

L'appel entre Xi Jinping et le président Trump insiste sur le respect mutuel et la gestion des différences

L'appel téléphonique entre Xi Jinping et Donald Trump a porté sur l'orientation des relations entre la Chine et les États-Unis, en vue d'élargir la coopération par-delà les différences.

Commentant leur rencontre à Busan, le président chinois a déclaré qu'elle avait contribué à « tracer la direction et le parcours des relations sino-américaines ». Il a indiqué que les deux parties avaient leurs propres préoccupations et a réitéré que la Chine respectait ses engagements. Xi Jinping a souligné que tant que les deux pays s'engageaient selon les principes d'égalité, de respect et de bénéfice mutuel, ils pourraient trouver des solutions pour répondre à leurs préoccupations communes.

Le président chinois a également exposé les priorités des relations bilatérales pour 2026, en faisant observer que cette année marquait le début du 15e Plan quinquennal de la Chine (2026-2030) et coïncidait avec le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

Exhortant les deux parties à emprunter la voie de la coexistence pacifique et d'une coopération mutuellement bénéfique, il a appelé à une communication plus étroite, à une bonne gestion des différences, à un élargissement de la coopération pratique et à un approfondissement de la relation de confiance.

Se félicitant de la réussite de la Chine, et confirmant que les États-Unis étaient disposés à intensifier la coopération et à promouvoir un développement stable des liens bilatéraux, le président Trump a répondu que les relations sino-américaines étaient les relations bilatérales les plus importantes du monde.

Xi Jinping a en outre insisté sur la question taïwanaise, la qualifiant de principal sujet des relations sino-américaines. Il a réaffirmé que la Chine protégerait fermement sa souveraineté et son intégrité territoriale, en conseillant à la partie américaine de se montrer prudente dans la gestion des ventes d'armes à Taïwan.

M. Trump a dit comprendre les inquiétudes de la Chine sur la question de Taïwan, et être prêt à maintenir des relations bilatérales stables pendant son mandat.

La Chine apporte une certaine sécurité dans un contexte de tensions mondiales accrues

Les engagements pris en ce même jour sont intervenus alors que les tensions mondiales sont restées fortes, marquées par un risque très élevé d'affrontement militaire entre les États-Unis et l'Iran et par l'expiration du dernier traité de contrôle des armements nucléaires entre les États-Unis et la Russie, le 5 février.

Pendant ce temps, l'incertitude persiste sur des poudrières géopolitiques, à l'image du conflit entre la Russie et l'Ukraine ou des troubles politiques et économiques en cours au Venezuela.

Wang Yiwei, professeur à l'université Renmin de Chine, a déclaré à CGTN que les engagements consécutifs pris par la Chine reflétaient les efforts du pays pour promouvoir la coordination entre les grandes puissances, prévenir les erreurs d'appréciation et soutenir un environnement international plus stable.

Selon lui, alors que l'ancien ordre international subit une érosion croissante, la Chine entend travailler avec les grandes forces mondiales pour construire un monde multipolaire plus égal et harmonieux, et favoriser une forme plus inclusive de mondialisation économique dans le but ultime de créer une communauté humaine tournée vers un même avenir.

Au cours du premier mois de l'année, les dirigeants de la République de Corée, de l'Irlande, du Canada, de la Finlande, du Royaume-Uni et de l'Uruguay se sont rendus en Chine. Wang Yiwei a rappelé que de plus en plus de pays occidentaux cherchaient davantage de stabilité et un renforcement de la coopération au développement avec la Chine, malgré les différences politiques.

Ajoutant que la Chine avait longtemps soutenu le multilatéralisme et s'était opposée à « la loi de la jungle », il a proposé la vision d'une communauté humaine partageant un même avenir, ainsi que celle de quatre grandes initiatives mondiales qui apportent une « rare sécurité » à la communauté internationale.

