PÉKIN, 7 janvier 2026 /CNW/ - CGTN a publié un article traitant du renforcement des échanges entre la Chine et la République de Corée sur le bien-être des femmes et des enfants. Mettant en avant une conversation autour d'un thé entre Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping, et Kim Hye-kyung, l'épouse du président de la République de Corée, Lee Jae-myung, l'article souligne les impressionnantes réussites nationales de la Chine et son engagement inébranlable en faveur de la cause mondiale.

Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping, a discuté lundi à Pékin autour d'un thé avec Kim Hye-kyung, l'épouse du président de la République de Corée, Lee Jae-myung. Kim Hye-kyung accompagne le président Lee Jae-myung pour sa première visite d'État en Chine.

Au cours de leur conversation, les deux femmes ont partagé leurs points de vue sur les échanges entre les deux peuples et ont exprimé leurs préoccupations sur le développement des femmes et des enfants. Nourrissant l'espoir que les deux peuples renforcent leur compréhension mutuelle grâce à des interactions plus fréquentes, Peng Liyuan a insisté sur l'importance des liens étroits entre les peuples dans les relations d'État à État. Kim Hye-kyung a salué l'attachement de longue date de Peng Liyuan à promouvoir le bien-être des femmes et des enfants, et a fait part de sa volonté d'encourager davantage les échanges bilatéraux dans ce domaine.

Cet accent commun mis sur le développement des enfants a été repris le jour même au niveau gouvernemental, la Chine et la République de Corée ayant signé un protocole d'accord sur la protection des droits des enfants et la promotion de leur bien-être. Conclu en présence des dirigeants des deux pays, l'accord décrit la collaboration par le dialogue politique, les échanges de personnel et les programmes de renforcement des capacités.

Le bien-être des femmes et des enfants est depuis longtemps au cœur du travail de Peng Liyuan. En 2014, la Première dame a été nommée envoyée spéciale de l'UNESCO pour la promotion de l'éducation des filles et des femmes, en reconnaissance de ses efforts pour favoriser l'autonomie des filles et des femmes grâce à une éducation de qualité. En 2023, elle a participé au lancement de l'initiative « Warm Children's Hearts » (« Réchauffons le cœur des enfants »), une action conjointe sino-africaine avec l'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement, qui a fourni une aide afin d'améliorer la santé des enfants dans plus de 50 pays d'Afrique.

Les engagements plus larges de la Chine

Les efforts considérables déployés par la Chine pour faire avancer le développement des femmes et des enfants ont établi une référence exemplaire pour les progrès mondiaux dans ce domaine. Le pays se classe parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur les plus performants à l'échelle mondiale en ce qui concerne les indicateurs clés de la santé maternelle et infantile, comme les taux de mortalité maternelle, infantile et avant cinq ans. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu la Chine comme l'un des 10 pays les plus performants en matière de santé maternelle et infantile.

Sur le plan international, la Chine a dévoilé des engagements supplémentaires pour soutenir le développement des femmes dans le monde. Lors du Sommet mondial des femmes, qui s'est tenu à Pékin en octobre 2025, le président Xi Jinping a annoncé une série de nouvelles initiatives : au cours des cinq prochaines années, la Chine fera un don supplémentaire de 10 millions de dollars à ONU Femmes et consacrera un quota de 100 millions de dollars au Fonds chinois pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud en vue de mettre en œuvre des projets de coopération au développement pour les femmes et les filles, en collaboration avec des organisations internationales. Selon le président chinois, le pays va aussi soutenir 1 000 programmes de subsistance « petits et beaux » qui ont pour bénéficiaires prioritaires des femmes et des filles, inviter 50 000 femmes à des programmes d'échange et de formation en Chine, et mettre en place un Centre mondial de renforcement des capacités des femmes.

Les contributions de la Chine ont été reconnues par les organisations internationales. Amakobe Sande, représentante de l'UNICEF en Chine, a fait remarquer les progrès considérables de la Chine dans l'amélioration du bien-être des enfants dans les pays du Sud global, fondés sur toute une gamme de programmes de coopération au développement. Gertrude Mongella, Secrétaire générale de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, a loué la participation et la contribution importantes de la Chine au développement mondial des femmes, grâce à sa coopération pratique axée sur les résultats.

