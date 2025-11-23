GUANGZHOU, Chine, 23 novembre 2025 /CNW/ - La gamme complète de produits AITO et les dernières réalisations technologiques de SERES ont été présentées au salon Guangzhou International Automobile Exhibition. Parallèlement, la plateforme SERES MF 2.0 a été dévoilée.

L'intelligence redéfinit le luxe : La gamme complète de modèles AITO s'affiche

Le salon de l'auto de cette année marque la plus grande présence d'AITO en termes d'expansion et de gamme. Les derniers produits de toute la série AITO ont été présentés, avec des livraisons cumulatives dépassant 900 000 unités. Parmi eux, l'AITO M9 et l'AITO M8 se sont classés comme des champions des ventes dans leurs segments de prix respectifs de 500 000 yuans et 400 000 yuans.

Le kiosque de 1 700 m2 d'AITO, récemment mis à niveau, comprenait des zones d'affichage technologique et d'expérience de luxe, interprétant de façon saisissante la déclaration de la marque « L'intelligence redéfinit le luxe ».

Lancement de la plateforme SERES MF 2.0, qui définit de nouveaux sommets pour la mobilité intelligente future

La plateforme SERES MF 2.0 a été lancée officiellement lors du salon. Guidée par Panoramic Intelligence et fondée sur une sécurité intelligente, cette plateforme représente une mise à niveau complète en matière d'énergie intelligente, de châssis intelligent, d'architecture AEE et d'espace intelligent. Il s'agit d'une plateforme axée sur l'IA pour les véhicules électriques intelligents.

Les dernières réalisations technologiques ont également été présentées, y compris une extension de gamme 2.0T et un système d'extension de gamme ultra-intégré 14-en-1, qui ont fait leurs débuts lors d'un salon automobile national.

La base d'AITO dépasse les 900 000 utilisateurs et le kilométrage total de conduite assistée dépasse 4,45 milliards de kilomètres

À ce jour, AITO a gagné la confiance de 900 000 utilisateurs. Le kilométrage total couvert par ses véhicules électriques intelligents à autonomie prolongée a dépassé 21,4 milliards de kilomètres, la conduite entièrement électrique représentant 70 % de cette distance. Le kilométrage cumulatif de conduite assistée a dépassé 4,45 milliards de kilomètres.

De plus, AITO a fourni 266 000 fois des soins de service de façon proactive et permis aux utilisateurs d'économiser plus de 440 000 heures de temps de maintenance grâce à des diagnostics à distance, établissant ainsi une nouvelle référence pour un service haut de gamme.

SERES continuera de développer des produits haut de gamme pour les utilisateurs, caractérisés par une sécurité élevée, une haute qualité, une fiabilité élevée, des performances élevées et une valeur élevée.

