CHONGQING, Chine, 7 novembre 2025 /CNW/ - Le 5 novembre, le groupe SERES (code boursier : 9927.HK) a été officiellement inscrit à la cote principale de la Bourse de Hong Kong. Après cette étape importante, SERES est désormais le premier fabricant chinois de véhicules à énergie nouvelle (VEN) de luxe à être inscrit sur les marchés des actions A et des actions H. Il s'agit du plus important PAPE jamais lancé par un constructeur automobile chinois et du plus grand PAPE de constructeur automobile au monde jusqu'à présent cette année.

Cette inscription réussie à Hong Kong offre à SERES une nouvelle plateforme internationale pour lever des capitaux et soutenir sa croissance à long terme, ainsi qu'une base solide pour la stratégie mondiale de l'entreprise. Plus important encore, elle établit un nouveau modèle pour les constructeurs automobiles chinois qui prennent de l'expansion à l'étranger, combinant l'innovation technologique et les prouesses financières.

Depuis le lancement du PAPE de SERES à Hong Kong le 27 octobre, l'enthousiasme des investisseurs a bondi. L'offre publique de Hong Kong a été sursouscrite 133 fois, recueillant plus de 170 milliards de dollars de financement à Hong Kong. Environ 70 % du produit sera consacré à la recherche et au développement, et environ 20 % servira à soutenir l'expansion de nouveaux canaux de commercialisation diversifiés, les ventes à l'étranger et les services de réseau de recharge.

Il est à noter que l'offre a attiré 22 investisseurs clés, dont le Chongqing Industrial Mother Fund（Chongqing Industrial Investment Fund of Funds--FoF), le Linyuan Fund, le GF Fund, Schroders, China Post Wealth et Xingyu Hong Kong, soulignant une vaste reconnaissance par les marchés financiers mondiaux des solides perspectives de croissance et de développement de haute qualité de SERES. Ce solide soutien des investisseurs devrait donner lieu à une réévaluation de la valeur de la société et établir une nouvelle référence pour la valeur d'investissement de SERES, améliorant ainsi davantage sa capacité de financement et son efficacité financière.

Acteur de premier plan dans le secteur chinois des VEN haut de gamme, SERES élargit déjà son empreinte mondiale, avec des activités couvrant désormais de multiples pays d'Europe, du Moyen-Orient, des Amériques et d'Afrique. Rien qu'en Europe, SERES a réussi à pénétrer des marchés clés comme la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse -- des entrées qui ont marqué la phase initiale de son expansion mondiale. Propulsé par la double plateforme de capital « A+H », SERES continuera de stimuler l'innovation technologique, d'améliorer la valeur de la marque et d'accroître sa présence à l'échelle mondiale.

Accent sur les véhicules électriques intelligents haut de gamme, renforcement du statut d'expert technique

En tant qu'entreprise axée sur la technologie et les VEN, SERES s'est engagée sur le marché des véhicules électriques intelligents haut de gamme. À ce jour, la gamme AITO, avec ses modèles M9, M8, M7 et M5, bénéficie d'une forte reconnaissance sur le marché et d'une importante fidélisation de la clientèle, avec un total de livraisons dépassant les 800 000 unités.

Fidèle à sa philosophie de « l'intelligence qui redéfinit le luxe », SERES est profondément engagée dans une innovation technologique qui produit des véhicules sûrs et pilotés par logiciel. Grâce à ses investissements substantiels dans la recherche et le développement, l'entreprise a largement renforcé son statut d'expert technique grâce à des innovations telles que sa plateforme technologique MF, la technologie Super Range-Extender et la technologie de sécurité intelligente.

À l'avenir, SERES continuera d'adopter les véhicules pilotés par logiciel, de stimuler sa croissance grâce à l'innovation, en fonction des besoins des utilisateurs, et de prendre de l'expansion sur la scène mondiale. L'entreprise est prête à renforcer davantage son leadership dans le segment des VEN haut de gamme et à faire entrer l'industrie automobile chinoise dans une nouvelle ère de développement de haute qualité.

