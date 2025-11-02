CHONGQING, Chine, le 2 nov. 2025 /CNW/ - Le 30 octobre, SERES a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025. Selon le rapport, SERES a généré un chiffre d'affaires de 110,534 milliards de yuans et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,312 milliards de yuans au cours des trois premiers trimestres, avec une croissance de 31,56 % sur 12 mois.

La gamme de produits AITO continue de prendre de l'expansion; AITO M9 établit un record de livraison pour 500 000 yuans

Gamme de produits AITO (PRNewsfoto/SERES) AITO M9 (PRNewsfoto/SERES)

Cette année, AITO a accéléré le développement de produits et lancé plusieurs nouveaux modèles. Du nouveau AITO M5 Ultra à l'édition AITO M9 2025, en passant par le AITO M8 familial et le tout nouveau AITO M7, la gamme diversifiée a été bien accueillie par le marché et les clients.

À ce jour, le nombre total de livraisons de tous les modèles AITO a dépassé 800 000 unités. Le modèle AITO M9 à lui seul a livré plus de 250 000 unités en seulement 21 mois, établissant un record pour les véhicules dans le segment de 500 000 yuans. Le AITO M8 a dépassé les 100 000 livraisons, conservant sa position de principal vendeur dans le segment de 400 000 yuans pendant quatre mois consécutifs. Le tout nouveau AITO M7 a réalisé plus de 20 000 livraisons en seulement 36 jours après son lancement, ce qui est rapidement devenu un point saillant sur le marché.

Selon l'étude 2025 sur la santé des marques de véhicules à énergie nouvelle menée par Landroads Consulting, AITO s'est classée au premier rang de l'indice de confiance du développement des marques du premier semestre 2025. Le AITO M9 s'est également classé en tête de la liste globale du Net Promoter Score (NPS) pour les modèles de véhicules à énergie nouvelle, avec une note de 85,2.

Propulsé par l'innovation, devenir le premier fabricant de NEV de luxe de l'industrie avec l'inscription « A+H »

Le succès continu d'AITO sur le marché est le résultat de l'approche avant-gardiste de SERES en matière d'innovation technologique. L'entreprise est fermement engagée dans une stratégie de véhicules définie par logiciel, investissant massivement dans des technologies de base comme l'électrification et les systèmes intelligents. Parmi les principales innovations, mentionnons la plateforme technologique SERES MF, l'extension SERES Super Range et la sécurité intelligente SERES, qui stimulent tous la compétitivité des produits.

Grâce à sa nouvelle gamme de produits, à son innovation continue et à son excellence opérationnelle, SERES a reçu le prix « Golden Bull Most Valuable Investment Award 2024 ». Dans le dernier classement des 500 meilleures entreprises chinoises, SERES a grimpé de 270 places jusqu'au 190e, devenant ainsi l'une des plus rapidesles entreprises en croissance figurant sur la liste.

Il convient de mentionner que SERES a lancé son PAPE à Hong Kong le 27 octobre et prévoit de figurer au conseil d'administration principal de la Bourse de Hong Kong le 5 novembre. Après l'inscription, SERES deviendra le premier fabricant de produits NEV de luxe à être coté en Chine continentale et à Hong Kong (inscription « A+H »)., donnant ainsi un nouvel élan à la croissance future.

