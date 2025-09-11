MUNICH, 11 septembre 2025 /CNW/ - Le 9 septembre, SERES Power a célébré le lancement mondial de sa nouvelle génération de système d'extension SERES Super Range, de sa technologie de moteur à haut rendement et de sa nouvelle génération de système de conduite électrique distribué pendant l'IAA MOBILITY 2025. Plus de 60 représentants d'AVL, de Bosch, de Mahle, de Schaeffler, de Valeo, de Stellantis, de Mubea, d'Infineon et d'autres entreprises, ainsi que des médias internationaux ont assisté à ce lancement technologique et à cet événement de salon. Saisissant cette occasion, SERES Power continuera de réaliser des innovations collaboratives avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement, et de fournir conjointement des solutions de mobilité intelligentes plus sûres, plus intelligentes et plus pratiques pour les utilisateurs du monde entier.

La nouvelle génération de système d'extension de plage SERES est basée sur l'architecture d'extension de plage Saiyi (C2E) et la technologie de contrôle intelligent RoboREX, offrant trois avantages majeurs : un système silencieux, hautement intégré et très efficace. L'architecture C2E adopte un concept de conception intégré tout-en-UN, avec une intégration profonde du moteur et du moteur, des systèmes de contrôle et du boîtier pour permettre une compactité et un contrôle des coûts ultimes. RoboREX révolutionne le mode de fonctionnement de l'extension de portée, du contrôle passif au contrôle actif, ce qui permet une gestion intelligente de l'énergie active.

En ce qui concerne les performances en matière d'efficacité, la consommation complète de carburant est réduite de 15 %, la perception du bruit est réduite de 90 %, l'efficacité réelle atteint 3,65 kWh/L et l'efficacité thermique maximale atteint 44,8 %, ce qui place l'entreprise en tête des allongeurs d'autonomie produits en masse.

La technologie d'entraînement électrique distribué peut améliorer considérablement l'expérience de conduite avec un plaisir de sécurité. SERES a toujours cru que « la sécurité est le luxe ultime ». SERES Power développe activement les systèmes d'entraînement électrique distribués, y compris l'architecture distribuée à double moteur, à trois moteurs et à quatre moteurs, qui peuvent répondre aux besoins en puissance des véhicules de classe A à classe D.

On rapporte que les véhicules équipés d'une technologie d'autonomie prolongée sont devenus un choix de premier plan parmi les consommateurs de luxe haut de gamme, offrant une mobilité pratique et efficace sans autonomie ni anxiété de charge. En tant que pionnier et chef de file de la technologie d'extension de portée, SERES a obtenu plus de 3 900 brevets et a remporté plus de 100 distinctions.

Le système d'extension de plage SERES a été largement appliqué et a connu du succès en Chine, aidant AITO à réaliser de solides ventes. À ce jour, les ventes de REEV AITO ont atteint 750 000 unités. AITO 9 est en tête du segment des voitures de luxe de niveau 500 000.

SERES collabore actuellement avec 25 partenaires de l'industrie. En 2024, SERES Power a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 9,2 milliards de yuans, avec une croissance de 132 % par rapport à l'année précédente. Le volume des ventes de ses groupes motopropulseurs a dépassé 600 000 unités, et ses produits de moteur et de contrôle électronique ont dépassé 900 000 unités.

