Serene View Ranch Psychological Services de l'Île-du-Prince-Édouard reçoit des fonds pour aider les vétérans et leur famille

Le ministre MacAulay visite Serene View Ranch, récipiendaire d'un financement du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille en 2019

ALEXANDRA, PE, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, était à Alexandra, sur l'Île-du-Prince-Édouard, pour visiter l'un des 22 organismes ayant reçu une aide financière du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille en 2019.

Le Serene View Ranch, qui a ouvert ses portes en 2014, offre aux vétérans et à leur famille des services de santé mentale et des services de santé connexes fondés sur des données probantes et tenant compte des traumatismes. Grâce au financement reçu du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, cet organisme mettra à l'essai de nouvelles méthodes de traitement pour les vétérans de façon individuelle et en couple et rénovera ses locaux afin de pouvoir offrir des programmes de groupe.

Citations

« Nos vétérans et nos membres actifs des FAC vivent trop souvent des traumatismes lorsqu'ils mettent leur vie en jeu pour défendre leur pays - et les pays de nos alliés. C'est pourquoi des organismes comme Serene View Ranch, qui offrent des programmes de traitement des TSO et d'autres blessures découlant de traumatismes, sont si importants pour notre communauté de vétérans. Je les félicite pour l'excellent travail qu'ils ont accompli et j'ai hâte de voir les résultats positifs que ce financement apportera à nos vétérans. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Serene View Ranch Psychological Services a l'honneur d'offrir un vaste éventail de programmes psychologiques aux vétérans et à leur famille depuis près de cinq ans. Le financement du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille offrira le soutien nécessaire pour élargir nos programmes fondés sur des données probantes et tenant compte des traumatismes afin que nos vétérans et leur famille reçoivent les meilleurs traitements possibles pour les traumatismes liés au stress opérationnel. Nous avons également hâte d'explorer de nouvelles possibilités de recherche avec l'Université de l'Î.‑P.-É., car nous voulons évaluer l'efficacité d'une vaste gamme de modalités de traitement psychologique à venir pour les traumatismes. »

Caroline LeBlanc, cofondatrice et psychologue agréée, Serene View Ranch

Faits en bref

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille appuie des projets de recherche et des initiatives novatrices visant à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. En 2018 et 2019, Anciens Combattants Canada a accordé une aide financière à 43 projets ayant pour but d'améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

a annoncé un investissement dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. En 2019, Anciens Combattants Canada a accordé une aide financière à 43 projets ayant pour but d'améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille. 22 organismes ont été choisis pour recevoir un financement du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille en 2019.

Liens associés

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@vac-acc.gc.ca; John Embury, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, john.embury@canada.ca

Related Links

https://www.veterans.gc.ca/