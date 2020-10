Septième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Organismes à but non lucratif »

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique aujourd'hui la liste des finalistes du Prix À part entière 2020. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Organismes à but non lucratif ».

Association des personnes handicapées de Bellechasse (Chaudière-Appalaches)

L'Association des personnes handicapées de Bellechasse (APHB) est active depuis 35 ans sur le territoire de Bellechasse. Elle a lancé, en 2017, le projet « Virage inclusif » qui est aujourd'hui implanté dans vingt municipalités ainsi que dans la MRC de la région. Le projet consiste à promouvoir de nouvelles pratiques en matière d'intégration et d'accessibilité dans les quatre axes d'influence des municipalités : les infrastructures, les loisirs, les communications aux citoyens et citoyennes ainsi que la sensibilisation du personnel municipal. Grâce à l'approche de l'APHB, les municipalités deviennent de plus en plus inclusives parce qu'elles sont davantage sensibilisées.

Autisme sans limites (Montréal)

Autisme sans limites (ASL) est un organisme à but non lucratif qui, par la création d'un modèle de soutien unique, répond aux besoins des adultes autistes âgés de 18 à 35 ans. Pour ce faire, l'organisme met en place des programmes dans certaines écoles, institutions culturelles, entreprises et organisations de Montréal. Ces programmes visent à briser l'isolement social des adultes autistes, mais aussi à favoriser leur santé physique et mentale. Soutenu financièrement par différentes institutions, dont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et la Commission scolaire de Laval, ASL propose une variété d'activités qui permettent aux participantes et aux participants de s'épanouir et d'accroître leur autonomie. Avec des groupes conçus à leur image, les adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme peuvent développer leur potentiel, leur autonomie et créer des relations durables avec les individus qu'ils côtoient.

Groupe TAQ (Capitale-Nationale)

Fondé en 1979, le Groupe TAQ est une entreprise adaptée qui se spécialise dans l'offre de solutions de sous-traitance et de solutions postales. Il emploie plus de 300 personnes, dont 65 % sont des personnes handicapées. Il veille à leur intégration socioprofessionnelle en leur fournissant des environnements de travail adaptés. De plus, le Groupe TAQ a créé une cafétéria collective de 10 000 pi2 qui est administrée par une équipe composée de 5 personnes ayant des incapacités. La nouvelle cafétéria est un lieu rassembleur qui valorise l'esprit de partage tout en prônant de saines habitudes de vie. Elle propose des repas équilibrés à faible coût pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses et a permis de créer plusieurs emplois.

Maï(g)wenn et les Orteils (Montréal)

Maï(g)wenn et les Orteils est une compagnie de danse et de gigue contemporaines qui travaille avec des artistes professionnels handicapés. Active depuis 2008, elle vise à sensibiliser le grand public au potentiel artistique des personnes handicapées ainsi qu'à leur offrir la possibilité d'atteindre leur plein potentiel. Ces dernières ont d'ailleurs accès à des entraînements et à du perfectionnement en continu, tout en étant jumelées avec des artistes sans incapacité. Maï(g)wenn et les Orteils offre des ateliers de danse, réalise des vidéos et organise des spectacles au Québec, au Canada et à l'international, afin de promouvoir une scène culturelle diversifiée.

Moelle épinière et motricité Québec (Montréal)

Anciennement connu sous le nom de l'Association des paraplégiques du Québec, l'organisme Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) a vu le jour en 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. L'organisme cherche également à développer l'employabilité des personnes ayant des incapacités physiques et neurologiques, ainsi qu'à sensibiliser le public à leur potentiel. En plus de réaliser des campagnes de sensibilisation, MÉMO-Qc apporte un soutien important aux personnes handicapées et se mobilise pour défendre leurs droits. Parmi ses nombreuses réalisations, l'organisme a été l'instigateur de la création des Centres d'expertises pour les personnes blessées médullaires, c'est-à-dire celles qui ont une lésion à la moelle épinière. Grâce à la contribution de MÉMO-Qc, ces personnes bénéficient désormais d'une couverture financière plus souple et complète. Cela contribue également à diminuer les listes d'attente pour obtenir du matériel spécifique.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Il s'agit de la septième édition du Prix et son porte-parole est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.

Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :

Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

