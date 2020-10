Septième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Individus »

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique aujourd'hui la liste des finalistes du Prix À part entière 2020. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Individus ».

Isabelle Ducharme (Montréal)

Conférencière, formatrice et consultante, Isabelle Ducharme travaille depuis 25 ans avec divers organismes pour susciter des changements concrets et durables dans la vie des personnes handicapées. À cause d'une blessure à la moelle épinière en 1998, elle détient un regard unique sur les personnes ayant des incapacités physiques. Elle est actuellement à la tête du conseil d'administration de Kéroul, un organisme québécois qui vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes handicapées. Madame Ducharme a également participé à l'organisation du premier congrès international Destinations pour tous et a collaboré avec GAATES, DAWN Canada, ainsi qu'avec l'Organisation internationale de la réglementation en transports.

Luca Patuelli (Montérégie)

Luca Patuelli, surnommé « Lazylegs », est un danseur de renommée internationale qui fait la promotion de l'inclusion et de la diversité au cœur de toutes ses performances. En plus de gérer plusieurs programmes de danse au Québec, Luca Patuelli enseigne cette discipline à un groupe d'étudiantes et d'étudiants ayant différentes incapacités au Centre national de danse-thérapie (CNDT) des Grands Ballets Canadiens de Montréal. De plus, il a créé ILL-Abilities, une équipe de danse professionnelle qui compétitionne à l'international et dont les membres ont aussi divers types d'incapacités. Il a également mis en place Heroes Dance Battle et No Limits Concept, qui sont des compétitions et événements qui mettent en vedette la danse inclusive et qui permettent de sensibiliser le public aux divers défis que peuvent rencontrer les personnes handicapées. En effectuant du mentorat auprès de ses élèves ayant des incapacités, Luca Patuelli leur permet d'acquérir plus d'autonomie, mais surtout, de s'épanouir et de se dépasser.

Menka Nagrani (Montréal)

Depuis plus de vingt ans, Menka Nagrani permet aux personnes handicapées d'avoir accès au marché du travail artistique. À la suite de plusieurs recherches, elle a développé sa propre pédagogie d'enseignement et a fondé, en 2004, les Productions des pieds des mains (PDPDM). Cette compagnie de danse est la première à intégrer des artistes handicapés dans des spectacles professionnels au Québec. Parmi ses nombreux projets, Menka Nagrani collabore avec de nombreuses écoles secondaires ainsi qu'avec des cégeps en offrant des formations à des élèves en éducation spécialisée. Grâce à son implication, elle a su défaire plusieurs idées préconçues tout en convainquant certaines associations artistiques de soutenir financièrement les organisations employant des personnes handicapées.

Monique Beaudoin (Outaouais)

Ayant une incapacité visuelle depuis la naissance, Monique Beaudoin commence très jeune à revendiquer de meilleurs services pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Pendant plus de treize ans, elle a occupé le poste de directrice générale du Regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais (RAPHO). Outre sa participation à des consultations publiques, colloques, forums, formations et commissions, elle siège sur de nombreux conseils d'administration pour représenter les personnes handicapées, en plus de s'être également engagée dans le Comité d'accessibilité universelle (2008-2017) de la Ville de Gatineau.

Monique Lefebvre (Montréal)

Née de parents handicapés, Monique Lefebvre est sensibilisée depuis son plus jeune âge aux obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées. Pendant 38 ans, elle a dirigé AlterGo, un organisme qui soutient l'intégration sociale des personnes handicapées dans leurs activités sportives et culturelles. Elle a aussi contribué à la mise en place du Défi AlterGo, qui constitue le plus grand événement multisport annuel au Canada. Grâce à sa force de persuasion, madame Lefebvre a convaincu plusieurs personnes handicapées d'adopter un mode de vie actif, leur permettant du même coup de développer leur confiance en elles. Son travail a également contribué à faire changer les perceptions du public sur les capacités des personnes handicapées. En alimentant de nombreuses collaborations, madame Lefebvre a su créer un écosystème regroupant plusieurs partenaires régionaux et provinciaux ayant pour objectif d'accroître la participation sociale des personnes handicapées.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Il s'agit de la septième édition du Prix et son porte-parole est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.

Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :

Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

