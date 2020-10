Septième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative »

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique aujourd'hui la liste des finalistes du Prix À part entière 2020. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative ».

Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire (Côte-Nord)

Depuis 2 ans, le Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire offre un programme d'intégration sociale et socioprofessionnelle à 4 groupes d'environ 40 adultes handicapés. Les groupes ont la possibilité de développer ou de maintenir leur niveau de compétences académiques ainsi que leurs habiletés à vivre en société. Le programme permet aux participantes et participants de développer leur autonomie et par le fait même, d'améliorer leurs chances de placement en emploi. Ils ont aussi la possibilité de socialiser avec la communauté en participant à plusieurs projets de bénévolat. À titre d'exemple, le Centre propose un projet de restaurant-classe et d'administration d'une friperie.

École primaire Villemaire (Laval)

Grandir ensemble est un projet qui a débuté en 2015 à l'école Villemaire de Laval. Celui-ci vise à intégrer six élèves de quatre ou cinq ans ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) dans une classe préscolaire régulière. Sous la supervision d'intervenantes et d'intervenants, les enfants ayant un TSA développent leurs compétences sociales, langagières et académiques. Ils apprennent à collaborer et à partager avec les autres élèves, ainsi qu'à respecter les règles des jeux. Ce projet permet aux jeunes ayant un TSA d'accroître leur estime personnelle et de favoriser leur participation sociale. Après ce cheminement, la plupart d'entre eux n'ont plus besoin d'accompagnatrices ou d'accompagnateurs et poursuivent leur parcours scolaire dans des classes régulières.

Jeune coopérative éducative ESCL (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

La Jeune coopérative éducative ESCL a démarré ses activités en 2016 sous la supervision de la direction générale de l'école secondaire Camille-Lavoie. Un avant-midi par semaine, elle propose des ateliers dans 6 milieux de travail différents à 98 élèves handicapés. Les participantes et les participants ont la possibilité de développer des compétences en cuisine, en artisanat, en ébénisterie et même en marketing. Grâce à ces activités, les élèves handicapés sont amenés à prendre plus d'initiatives et à prendre part davantage à la vie sociale de l'école. L'approche unique de la Jeune coopérative éducative ESCL a d'ailleurs incité l'entreprise Nutrinor Énergie à devenir partenaire en offrant des stages aux élèves handicapés du programme.

Secteur des sourds (SDS) de l'école Lucien-Pagé (Montréal)

Depuis 1974, l'école secondaire Lucien-Pagé accueille des élèves sourds et malentendants qui s'expriment en langue des signes québécoise (LSQ). C'est la raison pour laquelle l'école a récemment lancé un projet de lexique numérique, sous forme de banque de vocabulaire scolaire technique en LSQ. L'objectif du projet, qui est toujours en cours de développement, est de faciliter l'enseignement et l'apprentissage des disciplines scolaires auprès des élèves handicapés. L'outil de référence, qui est gratuit et accessible sur n'importe quelle interface, contient déjà le lexique des sciences et technologies. Il couvrira sous peu les disciplines des mathématiques et de l'univers social. Grâce à ce lexique, les personnes utilisant la LSQ ont maintenant accès à une éducation plus adaptée.

Secteur accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap - Centre d'aide aux étudiants - Université Laval (Capitale-Nationale)

Le secteur Accueil et Soutien aux Étudiants en Situation de Handicap (ACSESH) de l'Université Laval offre des services aux étudiantes et aux étudiants handicapés depuis 1994. Le secteur ACSESH s'implique dans la promotion de méthodes de pédagogie inclusives. Il élabore plusieurs projets, dont la mise en place d'une formation offerte à l'ensemble du personnel universitaire, ainsi que la création de capsules vidéo visant à contrer les préjugés au sujet des personnes handicapées. Composé d'une équipe de conseillères et de conseillers, le secteur ACSESH propose également des services d'accompagnement structurés pour les étudiantes et étudiants handicapés ainsi que pour leur famille. Au cours de l'année 2018-2019, 2 560 étudiantes et étudiants ont eu recours aux services du secteur ACSESH.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Il s'agit de la septième édition du Prix et son porte-parole est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.

Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et aux lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :

Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

