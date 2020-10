Septième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées »

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique aujourd'hui la liste des finalistes du Prix À part entière 2020. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées ».

Agence SAT (Montérégie)

L'Agence Solution Aides technologique (SAT) est une entreprise composée de spécialistes en matière d'accessibilité numérique, de design et de gestion inclusive. L'agence, qui préconise l'approche ASAT, offre des formations ainsi que du service-conseil en lien avec les technologies de l'information et de la communication (TIC). En plus de promouvoir et de démystifier les concepts d'accessibilité numérique auprès de sa clientèle, l'Agence SAT propose des formations à d'autres organisations qui souhaitent être accessibles. En fonction de ses projets, l'entreprise embauche également des personnes handicapées et met à leur disposition plusieurs activités d'apprentissage adaptées selon leur incapacité.

Auticonsult (Montréal)

Auticonsult est une entreprise internationale de services numériques. Au Québec, elle emploie spécifiquement des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un syndrome d'Asperger en tant que consultants et consultantes informatiques. Auticonsult crée des environnements professionnels adaptés et offre un accompagnement approprié à son personnel handicapé en lui confiant des projets qui lui correspondent. L'entreprise effectue également un travail de sensibilisation auprès de ses équipes clientes pour accroître la participation sociale et la qualité de vie des adultes autistes. Son approche a permis à plusieurs adultes handicapés d'améliorer leur estime personnelle et d'acquérir de l'autonomie.

Les Habitations Bordeleau (Lanaudière)

Les Habitations Bordeleau sont des résidences pour personnes âgées qui ont deux objectifs : accroître la participation sociale des personnes handicapées et briser l'isolement de leurs occupants. Pour ce faire, elles emploient des personnes ayant une déficience intellectuelle et effectuent de la sensibilisation afin de réduire les préjugés et les stéréotypes les concernant. En s'adaptant aux particularités de chacune et chacun, Les Habitations Bordeleau offrent aux personnes handicapées, la possibilité de réaliser leur plein potentiel et de développer une plus grande estime d'elles-mêmes, tout en prenant part à la vie sociale de leur milieu.

Physio-Verdun (Montréal)

Physio-Verdun est une clinique de physiothérapie médico-sportive située dans la région de Montréal. La clinique, qui emploie des personnes handicapées, partage ses expériences sur plusieurs plateformes et répand des messages inspirants afin d'inciter d'autres entreprises à opter pour des milieux de travail inclusifs. Afin d'offrir à ses employés un environnement chaleureux et propice à l'apprentissage, Physio-Verdun a revu l'organisation de ses activités sociales pour que tous et toutes puissent y participer. Grâce à cette approche, les employées et employés handicapés manifestent une plus grande confiance en eux et développent leur sens de l'initiative. Par ailleurs, Physio-Verdun a été l'instigateur d'Included, un documentaire réalisé en 2018 qui fait la promotion de la diversité au travail.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Il s'agit de la septième édition du Prix et son porte-parole est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.

Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :

Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

