Sept pharmaciens nommés Fellow de l'Ordre!

MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'édition 2022 de la remise de prix de l'Ordre, sept pharmaciens aux parcours aussi impressionnants que diversifiés ont reçu le titre de Fellow.

Les nouveaux membres Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec sont :

Olivier Bernard - Parce qu'il rend la science accessible et intéressante pour la population, et qu'il défait jour après jour les mythes en santé et la pseudoscience. Pour son dévouement auprès des étudiants, des professionnels de la santé et des organismes avec qui il partage son expertise.

Danielle Fagnan - Parce qu'elle a contribué à rehausser la qualité de la pratique professionnelle de la pharmacie au Québec grâce au programme de surveillance générale de l'exercice qu'elle a implanté lorsqu'elle travaillait à l'Ordre, et également aux standards de pratique. Pour sa contribution au développement des soins et services pharmaceutiques et à faire rayonner la profession.

Lyne Lalonde - Pour ses réalisations comme chercheuse et son engagement à former la relève pharmaceutique. Pour son rôle de doyenne de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et son apport au développement et au transfert de connaissances sur l'avancement des soins de première ligne.

Robert Thiffault - Pour son expertise des soins palliatifs et sa notoriété dans ce domaine, qui l'ont emmené à être nommé commissaire de la Commission sur les soins de fin de vie du Québec. Pour sa capacité à innover et à développer des programmes qui répondent aux besoins des patients.

Reynald Tremblay - Parce qu'il fût un précurseur au Québec dans l'application des principes de pharmacocinétique à l'ajustement des posologies de médicaments. Parce qu'il est une référence en oncologie et qu'il s'est impliqué tant à l'Ordre qu'à l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec tout au long de sa carrière.

En plus de ces cinq pharmaciens, Mme Marie-France Demers, qui a reçu le prestigieux prix Louis-Hébert 2022, et M. André Bonnici, récipiendaire du prix Mérite du CIQ 2022, se voient également octroyer le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

Félicitations aux nouveaux membres Fellow!

À propos du titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec a été créé afin de reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.



