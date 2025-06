François Paradis reçoit le prestigieux prix Louis-Hébert 2025

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - François Paradis, pharmacien et gestionnaire chevronné, est le lauréat du prix Louis-Hébert 2025, la plus haute distinction remise par l'Ordre des pharmaciens du Québec, pour souligner son engagement exceptionnel envers la profession et les patients.

Une carrière exemplaire de plus de 40 ans

Diplômé en pharmacie de l'Université Laval en 1981, François Paradis a consacré sa carrière à transformer la pratique pharmaceutique en milieu hospitalier. Pharmacien clinicien au Centre hospitalier régional de Rimouski de 1981 à 2004, il a développé une expertise reconnue dans les soins pharmaceutiques auprès des clientèles vulnérables et implanté un programme pionnier de suivi pharmacocinétique des aminosides et de la vancomycine.

Chef du Département de pharmacie au Centre hospitalier régional de Rimouski de 2004 à 2015, puis au CISSS du Bas-Saint-Laurent depuis 2015, M. Paradis a orchestré des transformations majeures : révision complète du circuit du médicament, création d'un département à portée régionale et gestion provinciale de l'approvisionnement en médicaments durant la pandémie de COVID-19.

Un leadership associatif marquant

François Paradis a présidé l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec de 2013 à 2022, établissant le record de la plus longue présidence avec trois mandats consécutifs. Sous sa direction, l'association a réalisé trois plans stratégiques successifs, redéfini le rôle du pharmacien hospitalier et créé le Colloque étudiant pour faire connaître la profession aux futurs pharmaciens.

Au fil des ans, il a accordé plus de 200 entrevues médiatiques, contribuant au rayonnement de la pharmacie hospitalière. Actuellement président du Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes du Bas-Saint-Laurent, il continue de s'investir dans l'amélioration des soins aux patients.

Pour mieux découvrir le lauréat 2025 du prix Louis-Hébert, visionnez la vidéo hommage.

Le prix Louis-Hébert

Le prix Louis-Hébert souligne la carrière d'un membre actuel ou d'un(e) ancien(ne) membre de l'Ordre qui s'est distingué(e) de façon soutenue par son engagement envers la profession, son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur de son milieu d'exercice, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

