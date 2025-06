L'Ordre des pharmaciens du Québec nomme cinq nouveaux membres Fellow

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - C'est à l'occasion de la remise des prix de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui se déroulait aujourd'hui au Centre des congrès de Québec, que cinq nouveaux pharmaciens se sont vus décernés le titre de Fellow de l'Ordre, désigné par le titre FOPQ.

Les nouveaux membres Fellows sont :

Madame Annie Langlais, FOPQ, pour sa contribution majeure au projet du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec - Université Laval , notamment l'ouverture de la pharmacie de la Plateforme clinico-logistique, son rôle central dans l'implantation du Centre intégré de cancérologie, son engagement dans de nombreux comités stratégiques, notamment ceux sur les médicaments dangereux, le circuit du médicament, la prévention des erreurs et la qualité des soins, faisant d'elle une référence incontournable dans ces domaines.





Madame Josée Grégoire, FOPQ, pour avoir exercé un leadership dans l'organisation des soins pharmaceutiques au CHU de Québec, au CSSS du Grand Littoral et au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pour avoir été une actrice-clé dans la conception et la mise en œuvre du Nouveau complexe hospitalier de Québec et dans plusieurs projets d'agrandissement de pharmacies dans la province, pour le mentorat de nombreux pharmaciens, pour son engagement soutenu auprès de l'Ordre, comme administratrice et présidente du comité d'admission à la pratique, et pour son engagement envers des soins pharmaceutiques de qualité.





Monsieur James Hill, FOPQ, parce qu'il a su développer une pratique clinique d'excellence en gériatrie et en psychiatrie, pour ses solides connaissances de la pharmacothérapie liée à la maladie de Parkinson, pour avoir contribué à structurer des services pharmaceutiques cliniques dans des milieux éloignés et son rôle central dans l'encadrement de la relève, pour avoir soutenu et initié des projets de recherche dans des milieux à faible capacité, favorisant l'avancement des connaissances pharmaceutiques régionales, pour son leadership mobilisateur, sa rigueur, son humanisme et sa volonté constante de faire rayonner la pharmacie clinique dans toutes les régions du Québec.





Madame Diem Vo, FOPQ, pour son rôle déterminant comme cheffe de département de pharmacie du CISSS de la Montérégie-Est, notamment dans l'optimisation du circuit du médicament, pour son leadership durant la pandémie de COVID-19, en coordonnant entre autres les efforts provinciaux pour éviter les ruptures d'approvisionnement, pour sa collaboration étroite avec les équipes médicales, qui a permis d'intégrer des approches novatrices pour optimiser les soins offerts aux patients et renforcer le partenariat interdisciplinaire, pour son engagement au conseil d'administration de l'Association des pharmaciens des établissement de santé du Québec et son rôle sur le comité exécutif des acquisitions pharmaceutiques, où elle a établi des stratégies innovantes pour gérer les pénuries.

Monsieur Frédéric Poitras, FOPQ, lauréat du Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, obtient également le titre de membre Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Pour en savoir plus sur son parcours, consultez ce communiqué de presse.

« Nous sommes extrêmement privilégiés de pouvoir compter sur ces pharmaciens et pharmaciennes qui font avancer les connaissances et développent des modèles de soins qui bénéficient directement aux patients. L'Ordre compte aujourd'hui plus de 80 membres Fellows, des modèles pour la profession. Je salue leur engagement », souligne Jean-François Desgagné, président de l'Ordre.

Le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec a été créé afin de reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec