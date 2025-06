Le Programme de gestion thérapeutique des médicaments reçoit le prix Innovation de l'Ordre des pharmaciens du Québec

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec est fier de remettre le prix Innovation à l'équipe du Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM).

Une collaboration unique au service de l'excellence pharmaceutique

Le PGTM représente une initiative sans précédent au Québec, réunissant les cinq centres hospitaliers universitaires (CHU) de la province autour d'un objectif commun : favoriser une utilisation optimale des médicaments par le biais d'activités de soins, d'enseignement, de recherche et d'évaluation des technologies.

Cette collaboration inter-établissements constitue un modèle unique qui permet un partage d'expertise, une meilleure utilisation des ressources et une uniformisation des pratiques favorisant un meilleur usage des médicaments.

Des impacts concrets et un rayonnement exceptionnel

Les travaux du PGTM, basés sur des données probantes, bénéficient non seulement aux CHU, mais rayonnent également vers d'autres établissements de santé et la pharmacie communautaire. Avec près de 6 300 lits hospitaliers représentés, l'équipe mène des études sur des populations d'envergure remarquable.

L'équipe se distingue par l'innovation de ses projets, comme le développement d'une plateforme électronique pour les médicaments non commercialisés au Canada ou la campagne « Mon écriture je la soigne » visant à améliorer la lisibilité des prescriptions médicales. Le programme s'attaque également aux problématiques d'actualité avec un angle novateur, notamment son travail sur l'amélioration de la prescription d'opioïdes en postopératoire pour réduire les risques de mésusage. Ses travaux sont diffusés par des publications scientifiques, des présentations lors de congrès nationaux et internationaux, ainsi que sur son site Web (www.pgtm.qc.ca).

Un projet, une grande équipe!

Le pharmacien Ghislain Bérard, qui a soumis le dossier de candidature du projet pour le prix, a réitéré à de nombreuses occasions que ce projet était le résultat du travail d'une grande équipe. Nous listons donc ici le nom de tous les pharmaciens collaborant actuellement au projet, ou l'ayant fait au cours des années passées.

Pharmaciens-coordonnateurs actuels et gestionnaire de projets : Chantal Guévremont (CUSM), Sophie Fortier (CUSM), Élaine Pelletier (CHU Ste-Justine), Marie-Claude Michel (CHU de Québec - Université Laval), France Varin (CHUM), Paula Sofia Calado (CHUM), Nathalie Letarte (CHUM), Ghislain Bérard (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), Marc Simard (gestionnaire de projets PGTM)

Pharmaciens-coordonnateurs au fil des années : Benoit Cossette (CHUS / CIUSSS de l'Estrie - CHUS), Catherine Dehaut (CHU Ste-Justine), Sylvie Desgagnés (CHUQ / CHU de Québec - Université Laval), Céline Dupont (CUSM), Nathalie Boudreau (CHUM), Benoit Rouleau(CHUM), Martin Turgeon (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), Julie Leblond (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), Nathalie Marcotte (CHU de Québec - Université Laval), Nicole Déry (CHU de Québec - Université Laval), Karine Touzin (CHU Ste-Justine), Hélène Roy (CHU Ste-Justine)

Pharmaciens-chefs des Département de pharmacie des CHU actuels : Patrice Lamarre (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), Denis Lebel (CHU Ste-Justine), André Bonnici, (CUSM), Marie-Claude Langevin (CHUM), Martin Darveau (CHU de Québec - Université Laval)

Autres pharmaciens-chefs au fil des années : Marc Vallée (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), Jean-François Bussières (CHU Ste-Justine), Patricia Lefebvre (CUSM), Van Duong (CHUM), Dolorès Lepage-Savary (CHUQ / CHU de Québec - Université Laval), Denis Bois (CHUM), Jean Morin (CHUM), Michel Théberge (CHUQ / CHU de Québec - Université Laval), Marie-Claude Racine (CHUQ / CHU de Québec - Université Laval)

Le Prix Innovation

Le prix Innovation est remis à un(e) membre de l'Ordre ou à un groupe de pharmaciens d'un même projet s'étant distingué par la prestation de soins pharmaceutiques de qualité, à caractère innovateur et ayant eu un impact sur le mieux-être de la population.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

