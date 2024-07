Le groupe comprend quatre médaillés paralympiques



Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Une équipe de sept paracyclistes représentera le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé, lundi, le Comité paralympique canadien et Cyclisme Canada.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 -- PARACYCLISME

Une équipe de sept paracyclistes représentera le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

L'équipe comprend quatre médaillés paralympiques : Charles Moreau (deux médailles de bronze à Rio 2016), Kate O'Brien (l'argent à Tokyo 2020), Keely Shaw (le bronze à Tokyo 2020) et Mike Sametz (le bronze à Rio 2016).

Moreau, qui a déjà participé à deux éditions des Jeux (2016 et 2020), est le plus expérimenté de l'équipe. O'Brien, Shaw et Sametz en seront à leurs deuxièmes Jeux paralympiques (O'Brien a également représenté le Canada en cyclisme aux Jeux olympiques en 2016). Pour Sametz, il s'agit d'un retour à la compétition paralympique après avoir été tenu à l'écart du sport pour cause de blessure et de maladie lors des Jeux de Tokyo.

Nathan Clement et Mel Pemble feront leur baptême paralympique en paracyclisme, mais sont déjà des paralympiens dans d'autres sports, Clement en paranatation (2016) et Pemble en ski para-alpin (2018). Quant à Alexandre Hayward, c'est à Paris qu'il deviendra un paralympien.

« Je ne peux décrire comment je me sens d'avoir été sélectionné dans l'équipe pour Paris 2024 », indique Pemble. « Cela me semble irréel, lorsque je remonte quatre en en arrière, quand j'ai repris ce sport et que je ne savais pas trop où cela me mènerait. Même si j'ai été assez chanceuse de faire l'expérience des Jeux d'hiver, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il s'agit de mes premiers Jeux. L'anticipation est différente par rapport à ce qui m'attend et ce qu'il me sera possible de réaliser à Paris. »

Aux championnats du monde de 2023 en Écosse, ces athlètes ont récolté neuf médailles, y compris deux d'or, Clement au contre-la-montre sur route masculin T1 et Pemble à l'omnium féminin C3 sur piste (ce n'est pas une épreuve paralympique). O'Brien, Shaw, Clement et Sametz ont également accédé au podium.

« Être sélectionné pour les Jeux paralympiques de Paris, c'est un honneur qui va au-delà des mots », déclare Clement. « Je suis tellement ému d'avoir l'occasion de revêtir l'unifolié pour mes deuxièmes Jeux. Je suis également enchanté de la chance qui m'est offerte de redonner à ma communauté et à mon pays. Sans mon équipe à Vancouver et sans le soutien de la ville, ce rêve n'aurait pas été possible. Merci à tout un chacun. J'ai hâte d'entendre la sirène de départ et de voir mes coéquipiers réaliser leurs objectifs lorsque je concourrai à leurs côtés sur la plus grande scène au monde ! »

L'automne dernier, aux Jeux parapanaméricains de 2023 à Santiago, les paracyclistes canadiens ont remporté 12 médailles, menés par Hayward avec quatre médailles (deux d'or, une d'argent et une de bronze). Pemble a ajouté une médaille d'or et une médaille d'argent à la récolte canadienne, Clement, une d'or et une de bronze et Shaw, une d'argent. Sametz a ramené deux médailles de bronze à la maison, et Moreau a ajouté une médaille de bronze à son palmarès.

« Depuis mon initiation au parasport, alors que j'étais un jeune homme de 15 ans, aimant la compétition, mais qui venait de voir sa vie bouleversée par une blessure au hockey, l'objectif de représenter un jour le Canada aux Paralympiques a immédiatement joué un rôle important dans ma vie », raconte Hayward. « La réalisation de ce rêve 12 ans plus tard me procure un sentiment qu'il est difficile d'exprimer et le fait d'y aller avec un objectif de médaille réaliste est une énorme cerise sur le gâteau. »

Les places de qualification ont été obtenues par le Canada pour les Jeux de Paris au moyen des résultats cumulés aux championnats du monde et aux épreuves de la Coupe du monde en 2023 et 2024.

Hayward, O'Brien, Pemble et Shaw concourront aux épreuves sur pistes, qui se dérouleront du 29 août au 1er septembre au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris.

Les épreuves sur route auront lieu du 4 au 7 septembre. Elles commenceront et se termineront à Clichy-Sous-Bois. Clement, Hayward, Moreau, Pemble, Sametz et Shaw y participeront.

« Je suis très heureuse d'accueillir au sein de l'équipe les sept paracyclistes nommés pour Paris », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « L'équipe canadienne de paracyclisme a connu un très grand succès aux Jeux parapanaméricains l'année dernière, et c'était palpitant de les regarder concourir. Je suis impatiente de le faire à nouveau, le mois prochain, à Paris ! »

« Félicitations aux paracyclistes sélectionnés pour concourir pour le Canada aux Jeux paralympiques », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « C'est un groupe de compétiteurs enthousiastes et accomplis, qui ont récemment inscrit des résultats solides aux Jeux paralympiques, aux championnats du monde et aux Jeux parapanaméricains. Je sais qu'ils sont prêts à tout donner à Paris, et je suis impatient de les soutenir aux Jeux. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

