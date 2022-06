MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal lance un fonds spécial pour soutenir et développer les pratiques d'équité, de diversité et d'inclusion dans les communautés de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud. Certains groupes sont plus à risque de pauvreté et d'exclusion, notamment les nouveaux arrivants, les personnes racisées ou handicapées, les communautés LGBTQ2S+ ou autochtones. Le nouveau Fonds EDI entend répondre particulièrement aux besoins de ces personnes marginalisées. Il est d'autant plus pertinent qu'il se déploie dans un contexte où un nombre important de réfugiés et de demandeurs d'asile, souvent en grande précarité, s'installent dans la région montréalaise.

Ce fonds permettra à Centraide de mieux capter les besoins qui émergent, en plus de revoir les cibles de ses investissements et ses indicateurs de réussite. Pour pérenniser ses démarches EDI, Centraide pourra compter sur un engagement financier conjoint de 1,1 M$ de sept entreprises et institutions : BDC, Beneva, la CDPQ, Cogeco, Financière Sun Life, Groupe Banque TD et iA Groupe financier.

« Grâce aux sommes versées, Centraide poursuivra le travail et les réflexions déjà entamées pour approfondir ses pratiques inclusives et celles des organismes soutenus, ainsi que pour appuyer des initiatives qui visent la réduction des barrières systémiques. Le Fonds EDI nous permettra de poursuivre sur notre lancée en encourageant l'adoption de pratiques plus inclusives au sein du milieu communautaire. Nous pourrons également développer de nouvelles collaborations afin d'accroître le soutien financier d'organismes et de projets qui desservent des personnes plus à risque ou historiquement plus éloignées de notre réseau habituel, notamment les personnes autochtones », a souligné Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

« iA Groupe financier soutient la diversité sous toutes ses formes et s'investit dans les communautés afin de promouvoir l'inclusion de tous leurs membres. Nous sommes fiers de contribuer au Fonds EDI de Centraide du Grand Montréal et de participer aux efforts de justice sociale. Ce fonds permettra de développer de nouveaux outils et des moyens pour accompagner davantage les organismes communautaires. C'est aussi une belle opportunité de développer de nouvelles collaborations dans un esprit de rapprochement », a ajouté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

« La CDPQ est fière d'appuyer le Fonds EDI de Centraide. Les actions qui en découleront permettront d'expérimenter et d'innover afin de créer des pratiques plus inclusives au bénéfice des communautés. Ce geste concret s'ajoute aux initiatives que nous posons quotidiennement en soutien au développement d'une société plus durable, une priorité pour notre organisation », a conclu Charles Émond, président et chef de la direction de la CDPQ.

Des démarches EDI bien entamées

Centraide a développé, lors des derniers mois, un cadre de référence afin de mieux identifier ses leviers et ses stratégies en matière d'EDI, notamment en termes de : cibles et priorités d'investissements dans les milieux; évaluation, cueillette de données et analyse; renforcement des compétences et du leadership des organismes, afin qu'ils favorisent des pratiques inclusives. Ce cadre permettra à Centraide de continuer à occuper un espace de leadership inclusif dans les communautés du Grand Montréal, tout en étant lui-même en apprentissage continu.

Le Fonds EDI s'ajoute aux 4,1 M$ que Centraide verse déjà annuellement à 90 organismes de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud qui accompagnent des personnes racisées telles que des immigrants récents ou à statut précaire. Ce nombre comprend des organismes nouvellement financés, créés par et pour les communautés desservies, comme Mains Utiles, FAREHD-Canada et AMAL - Centre pour femmes.

Au cours de la dernière année, Centraide a également enrichi et développé des relations avec des organisations et des communautés autochtones du Grand Montréal, afin de participer activement au soutien de leurs communautés et aux initiatives en cours. Le nouveau Fonds EDI permettra à Centraide d'accélérer sa collaboration avec d'autres organismes qui œuvrent à réduire les barrières systémiques.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changements, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il investit les fonds recueillis à la suite d'analyses des besoins réalisées dans chacun des quartiers et des communautés du territoire. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 288-1261, [email protected]