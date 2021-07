Les Entrepreneurs de l'année d'EY 2021 de l'Atlantique génèrent des retombées significatives à l'échelle mondiale

HALIFAX, NS, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Des leaders mondiaux, des acteurs de la scène nationale et des artisans du changement à l'échelle locale : sept entrepreneurs obtiennent la plus haute distinction régionale dans le cadre du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2021 de l'Atlantique.

« Qu'il s'agisse de technologies marines et de nutrition sportive, ou encore d'ingrédients et de chocolats de spécialité provenant de sources durables, les lauréats de cette année se sont donné comme mission de générer à l'échelle mondiale des retombées positives durables, affirme Steve McLaughlin, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Ces entrepreneurs font preuve d'un dynamisme, d'un esprit d'innovation et d'un courage exceptionnels. Nous sommes enthousiastes de pouvoir reconnaître et célébrer leurs réalisations dans le cadre du Grand Prix de l'Entrepreneur de l'Atlantique. »

Les Entrepreneurs de l'année de l'Atlantique se mesureront à leurs pairs des régions du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et du Québec lors de la célébration nationale qui se tiendra en novembre 2021, durant laquelle dix Entrepreneurs de l'année canadiens seront nommés, dont l'un accédera au titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2021 du Canada et rivalisera avec les lauréats d'autres pays en vue d'obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY en juin 2022. Voici les sept Entrepreneurs de l'année de l'Atlantique en lice :

Steen Gunderson , de Bouctouche Bay Industries Ltd., une entreprise spécialisée dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture qui innove continuellement et fournit des produits et services de qualité dans de nombreux secteurs diversifiés.

, de Bouctouche Bay Industries Ltd., une entreprise spécialisée dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture qui innove continuellement et fournit des produits et services de qualité dans de nombreux secteurs diversifiés. Karl Kenny , Kraken Robotic Systems Inc. (TSX: PNG), une entreprise du secteur des technologies marines qui s'est engagée à concevoir, à développer et à commercialiser des capteurs et des systèmes sonars et lasers évolués, ainsi que des solutions d'alimentation électrique sous-marines destinées à des applications militaires et commerciales.

, Kraken Robotic Systems Inc. (TSX: PNG), une entreprise du secteur des technologies marines qui s'est engagée à concevoir, à développer et à commercialiser des capteurs et des systèmes sonars et lasers évolués, ainsi que des solutions d'alimentation électrique sous-marines destinées à des applications militaires et commerciales. John Williams , de Nutra Holdings Inc., une entreprise qui a pour mission de construire la plus importante plateforme spécialisée en nutrition sportive du secteur, laquelle propose plus de 100 produits et sert des millions de clients du monde entier.

, de Nutra Holdings Inc., une entreprise qui a pour mission de construire la plus importante plateforme spécialisée en nutrition sportive du secteur, laquelle propose plus de 100 produits et sert des millions de clients du monde entier. Darren Burke , d'Outcast Foods, une entreprise technologique du secteur de l'alimentation qui est à l'origine d'une révolution aux effets durables, laquelle contribue à atténuer l'insécurité alimentaire et à réduire l'empreinte carbone des chaînes d'approvisionnement du secteur.

, d'Outcast Foods, une entreprise technologique du secteur de l'alimentation qui est à l'origine d'une révolution aux effets durables, laquelle contribue à atténuer l'insécurité alimentaire et à réduire l'empreinte carbone des chaînes d'approvisionnement du secteur. Tareq Hadhad , de Peace by Chocolate Inc., une chocolaterie de spécialité qui s'est implantée au Canada après que son propriétaire a été contraint de quitter son pays, la Syrie, pendant la guerre civile qui y a sévi. L'entreprise expédie maintenant dans le monde entier les friandises et les chocolats qu'elle confectionne.

, de Peace by Chocolate Inc., une chocolaterie de spécialité qui s'est implantée au après que son propriétaire a été contraint de quitter son pays, la Syrie, pendant la guerre civile qui y a sévi. L'entreprise expédie maintenant dans le monde entier les friandises et les chocolats qu'elle confectionne. Barb Stegemann , de The 7 Virtues Beauty Inc., une entreprise de parfumerie qui confectionne des produits sains, végétaliens et de sources durables à partir d'ingrédients provenant de pays qui sont en voie de reconstruction, après avoir connu la guerre ou des désordres.

, de The 7 Virtues Beauty Inc., une entreprise de parfumerie qui confectionne des produits sains, végétaliens et de sources durables à partir d'ingrédients provenant de pays qui sont en voie de reconstruction, après avoir connu la guerre ou des désordres. Andy MacLellan , de VERB Interactive, une agence de conversion qui crée de jolies plateformes immersives grâce auxquelles les entreprises du secteur du voyage peuvent tirer parti du marketing numérique afin d'obtenir des résultats mesurables.

« Il est étonnant de voir de si nombreux entrepreneurs de la région de l'Atlantique évoluer en restant fidèles à leur vocation de créer une valeur significative pour leurs clients et les collectivités où ils mènent leurs activités, affirme Gina Kinsman, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Les transformations socioéconomiques et environnementales qu'ils opèrent pour leurs parties prenantes sont des sources d'inspiration. »

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Remis à des entrepreneurs que rien n'arrête, Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires. Ces leaders visionnaires contribuent aux innovations, à la croissance et à la prospérité qui transforment le monde. Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY encourage les entrepreneurs à s'engager à mettre leurs connaissances et leur expérience au service de la croissance. Il leur permet de cultiver des relations avec leurs pairs afin de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde entier. Unique en son genre, Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est un prix d'envergure vraiment mondiale. Il rend hommage à des entrepreneurs dans le cadre de concours d'envergure régionale et nationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays. Les lauréats rivalisent entre eux, dans l'espoir de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY. ey.com/fr_ca/entrepreneur-of-the-year-canada

En 2021, les membres du jury indépendant de l'Atlantique sont : Andrea Feunekes, P.-D.G. et cofondatrice de Remsoft; Anne Whelan, chef de la direction de Seafair Capital Inc.; Kent Scales, chef de la direction de Scales Group of Companies; Kim Keating, chef de l'exploitation de Cahill Group; Laurie MacKeigan, présidente de Backman Vidcomm; et Robyn Eddy, ex-président d'Eddy Group Ltd.

Cette année, TSX Inc. agit en tant que commanditaire du programme national.

Renseignements: Victoria McQueen, [email protected], 416 943 3141; Chiara Battaglia, [email protected], 514 833 3337; Dina Elshurafa, [email protected], 416 941 1818

