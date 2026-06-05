Sept caribous montagnards seront relâchés de leur installation de garde en captivité en Gaspésie
Nouvelles fournies parMinistère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
05 juin, 2026, 10:00 ET
SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce la remise en liberté d'un groupe de sept caribous montagnards de la Gaspésie à partir de l'installation de garde en captivité exploitée par le ministère depuis l'hiver 2023. À noter que la garde en captivité se poursuit pour les autres caribous déjà dans l'enclos.
Le groupe relâché est composé de six mâles et d'une femelle. Parmi ceux-ci, cinq mâles sont nés en captivité. Ces individus ont été remis en liberté pour qu'ils rejoignent la partie de la population de caribous demeurée en nature. L'un des mâles et la femelle adulte sont nés en nature, et leur inclusion dans le groupe remis en liberté vise à ce qu'ils servent de guides pour les cinq caribous nés en captivité. Tous les caribous relâchés sont munis de colliers télémétriques, ce qui permettra d'assurer le suivi de leurs déplacements. L'objectif premier de cette remise en liberté est de soutenir la population en nature et de maintenir une taille optimale de la population captive à des fins de reproduction.
Rappelons que la garde en captivité est une mesure exceptionnelle de gestion des populations de caribous en situation très précaire, qui vise à favoriser le maintien de la population. Elle permet une protection des caribous contre les prédateurs, ce qui favorise leur survie et leur reproduction. Cette mesure est complémentaire aux actions visant la conservation et la restauration de l'habitat.
Si vous observez un caribou lors d'une sortie en nature, éloignez-vous lentement et rebroussez chemin. N'hésitez pas à nous partager vos observations. Ces signalements nous fournissent de précieuses informations concernant leurs déplacements, leurs habitats, leurs comportements et leur état de santé.
Liens connexes :
- Apprenez-en plus sur la situation du caribou au Québec.
- Rapportez un acte de braconnage ou tout geste illégal à l'encontre des caribous.
- Partagez vos observations de caribous montagnards.
- Distinguez un caribou d'un orignal.
- Visionnez cette capsule vidéo pour comprendre les impacts du dérangement sur le caribou montagnard.
Source et information :
Relations avec les médias
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Tél. : 418 521-3991
SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Partager cet article