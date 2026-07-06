Surveillance rehaussée et vaccination : le Ministère sur le terrain pour lutter contre la rage du raton laveur au Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce que les efforts de vaccination se poursuivent et que des municipalités ont été ajoutées à la zone de surveillance rehaussée. Au cours des derniers mois, une progression marquée des cas a été observée en Montérégie, menaçant les municipalités de la couronne sud de Montréal et du Centre-du-Québec. Le foyer de rage du raton laveur présent dans le secteur de Stanstead en Estrie s'est également étendu, atteignant le secteur de Magog.

Zone de surveillance rehaussée : 34 municipalités ajoutées

En raison de la progression des cas de rage vers le nord, 34 municipalités ont été ajoutées à la zone de surveillance rehaussée, dont neuf dans la région du Centre-du-Québec et 25 dans la région de la Montérégie.

Pour contribuer aux efforts de lutte contre la rage du raton laveur au Québec, la population de l'Estrie, de la Montérégie et du Centre-du-Québec est invitée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés, en appelant au 1 877 346-6763 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) ou en remplissant le formulaire en ligne (en tout temps). À noter que les animaux importuns ne sont pas visés par cette surveillance.

Dans certains secteurs, des efforts ciblés d'échantillonnage pourraient avoir lieu pour bien suivre la progression de la rage du raton laveur sur le territoire et identifier les secteurs qui doivent faire l'objet d'opérations de vaccination.

Opérations de vaccination en cours

Des opérations de vaccination par la capture d'animaux sauvages et par épandage d'appâts vaccinaux se poursuivent en juillet dans différents secteurs de la zone de surveillance rehaussée.

Pour assurer le succès des opérations, les citoyens sont invités à respecter les recommandations suivantes :

Gardez vos animaux domestiques à l'intérieur ou sous surveillance pour éviter qu'ils soient capturés dans des cages;

Ne vous approchez pas des cages et ne tentez jamais de libérer un animal capturé. Nos équipes se chargeront de libérer les animaux capturés lors de leur visite journalière;

Il faut éviter de manipuler un appât vaccinal. Le toucher avec les mains peut le rendre moins attirant pour les animaux visés et donc moins efficace. L'appât vaccinal ne contient pas de virus actif et ne peut pas transmettre la rage. Pour savoir quoi faire en présence d'un appât vaccinal, consultez le site Québec.ca à la section Si vous trouvez un appât vaccinal.

Propagation de la rage du raton laveur

Dans certains secteurs de la Montérégie et de l'Estrie, la relocalisation d'animaux importuns pourrait avoir mené à l'importante progression de la rage du raton laveur observée depuis le printemps 2026. La relocalisation d'un animal jugé dérangeant est interdite sur le territoire de la majorité des municipalités de l'Estrie et de la Montérégie depuis juin 2025. Les entreprises sont également soumises à cette interdiction. La relocalisation est interdite, peu importe la distance de déplacement (500 mètres ou 5 kilomètres).

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, notez les coordonnées de son propriétaire pour que celui-ci fasse évaluer le risque que l'animal soit porteur de la rage.

Consultez un vétérinaire pour faire vacciner vos animaux domestiques contre la rage, maintenir leur vaccination à jour et déterminer le risque qu'ils aient été infectés s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage.

Respectez l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de vous protéger.

Faits saillants :

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Il est interdit de déplacer ou de relocaliser les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris et roux ainsi que les coyotes et leurs hybrides, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées dans des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés.

Plusieurs années de vaccination sont nécessaires pour éliminer la maladie. Les animaux sont immunisés contre la rage de quatre à six semaines après avoir été vaccinés. L'efficacité de ce type d'intervention est toutefois bien démontrée.

Depuis la détection du premier cas en 2006, le Québec dispose d'un plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans le cadre de ce plan sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts. De plus, elles sont entérinées par un comité interministériel composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

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