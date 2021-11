Sept canadiennes sélectionnées pour participer à l'édition nord-américaine du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY

Les fondatrices sont des pionnières qui savent surmonter les obstacles.



Les participantes canadiennes sélectionnées se sont concentrées sur le développement durable et l'élaboration de solutions technologiques innovantes.

Cette année, 61 % des entrepreneures exercent leurs activités dans le secteur des services d'entreprise à entreprise.

Selon un sondage, 80 % des anciennes participantes estiment que le programme a eu une incidence positive sur leur confiance relativement à la croissance de leur entreprise.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW/ - EY annonce les 27 fondatrices sélectionnées dans le cadre de l'édition nord-américaine 2021 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY, parmi lesquelles on compte sept entrepreneures canadiennes. Les sept femmes gagnantes seront officiellement présentées dans le cadre du Forum sur la croissance stratégique (Strategic Growth Forum) plus tard dans la semaine :

« Les entrepreneures audacieuses de cette année mettent au point des solutions qui façonnent l'avenir, au Canada comme ailleurs, et nous sommes ravis de compter autant de Canadiennes au sein de l'édition 2021, » a déclaré Brenna Daloise, coleader du programme Femmes entrepreneures gagnantes du Canada. « Des études supérieures aux technologies financières, en passant par la santé et le bien-être, ces pionnières sont déterminées à créer des solutions durables, personnalisées et axées sur le numérique dans un large éventail de secteurs. Elles font tomber les barrières pour aider le Canada à accroître sa présence sur la scène internationale. »



Le programme permet d'identifier des femmes d'affaires ambitieuses qui sont propriétaires d'entreprises prospères au Canada et aux États-Unis et de leur fournir le réseau, les conseils et les ressources dont elles ont besoin pour faire croître leur entreprise et libérer leur plein potentiel en tant qu'innovatrices de premier plan sur le marché. Par l'entremise du programme, elles deviennent partie intégrante d'une communauté de pairs à l'échelle mondiale, composée de plus de 800 femmes entrepreneures gagnantes dans 48 pays. Les participantes au programme reçoivent une formation pour cadres, en plus d'être mises en relation avec le vaste écosystème entrepreneurial d'EY, y compris avec d'anciens participants du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY.

« L'accès au capital continue d'être l'un des plus grands obstacles auquel font face les entrepreneures qui cherchent à accroître les facteurs de production de leur entreprise et à en améliorer l'efficacité. Un défi qui est souvent d'autant plus grand pour les femmes issues de milieux différents et de communautés sous-représentées, » souligne Tiki Cheung, coleader du programme Femmes entrepreneures gagnantes du Canada. « Lorsque les fondatrices sont encouragées à réaliser leurs ambitions, c'est le milieu des affaires et la société qui en profitent, par le biais des emplois créés et des fonds de capital de risque qui fournissent des capitaux à d'autres fondatrices en ayant grandement besoin. »

Dans un récent sondage, 80 % des femmes entrepreneures gagnantes interrogées sur l'incidence du programme sur leur succès ont affirmé que celui-ci avait eu des répercussions positives sur leur confiance et leur capacité à stimuler la croissance de leur entreprise. Parallèlement, plus de la moitié des répondantes ont indiqué que le programme leur avait donné les moyens de prendre des risques pour rendre leurs opérations plus efficaces.

« En dépit de l'impact disproportionné de la pandémie de COVID-19 sur les femmes dans le marché du travail, ces fondatrices ont saisi des occasions inexploitées, en tirant parti de nouveaux modèles d'affaires pour trouver des réponses, » à de grands défis, affirme Tiki Cheung. Les participantes canadiennes de cette année propulsent la croissance économique et inspirent la prochaine génération de femmes leaders. « Nous avons très hâte de voir comment elles tireront parti de cet élan pour continuer de faire avancer le Canada. »

Faites la connaissance des entrepreneures gagnantes régionales de 2021 et inscrivez-vous pour vous joindre à nous le mardi 23 novembre lors de l'événement virtuel du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2021 du Canada, afin de célébrer les entrepreneurs canadiens qui changent le monde en misant sans retenue sur l'innovation.



Cliquez ici pour en apprendre davantage sur le programme nord-américain Femmes entrepreneures gagnantes d'EY.



À propos du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY

L'organisation EY s'engage à aider les femmes à occuper des postes de direction. Le programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY est un programme d'envergure mondiale pour les entrepreneures accomplies dont les entreprises démontrent un réel potentiel de croissance. En ayant accès aux professionnelles et professionnels d'EY ainsi qu'aux réseaux mondiaux d'EY à l'échelle de son écosystème entrepreneurial, les fondatrices pionnières d'un bout à l'autre de la planète obtiennent les ressources, les conseils, le savoir-faire opérationnel, les contacts et la communauté dont elles ont besoin pour donner libre cours à leurs ambitions, faire croître leurs entreprises à leur plein potentiel et devenir les exemples à suivre qu'elles n'ont pas connus. ey.com/fr_ca/entrepreneurial-winning-women-north-america

À propos d'EY Privé

En tant que conseillers d'entrepreneurs ambitieux, les professionnels d'EY Privé possèdent l'expérience et la passion nécessaires pour aider les entreprises à capital fermé et leurs propriétaires à libérer le plein potentiel de leurs ambitions. Les équipes d'EY Privé offrent des points de vue uniques tirés de la longue expérience de travail d'EY avec des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs. Ces équipes soutiennent tous les types d'entreprises à capital fermé, dont les gestionnaires et investisseurs de capitaux privés, ainsi que les entreprises en portefeuille que ces derniers financent, les propriétaires d'entreprise, les entreprises familiales, les bureaux de gestion de patrimoine et les entrepreneurs. Visitez le site ey.com/fr_ca/private

À propos d'EY

EY est un chef de file mondial des services de certification, de fiscalité, de stratégie et transactions et de consultation. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

Le présent communiqué a été publié par Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.

