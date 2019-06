SEPHORA Canada renforce son engagement envers l'inclusivité avec le lancement de sa nouvelle campagne quelque chose de beau nous unit

SEPHORA Canada invite les Canadiens à s'unir et à célébrer leurs différences.

MONTREAL, le 26 juin 2019 /CNW/ - SEPHORA Canada met de l'avant la diversité et l'inclusion au sein de la communauté beauté avec le lancement de sa campagne Quelque chose de beau nous unit. Fondée sur des histoires locales inspirantes qui célèbrent la diversité et l'appartenance de tous les Canadiens, elle souligne par le fait même qu'il n'existe pas qu'une expression de la beauté.

Faisant suite au récit inspirant introduit en 2018 par le biais de la campagne #AVECSEPHORA, Quelque chose de beau nous unit est une campagne multichapitres entièrement intégrée lancée à l'échelle nationale. Cette dernière met en vedette des collaborateurs locaux de Montréal, Toronto et Vancouver, nouvel ajout au programme cette année.

« L'inclusion est au cœur de notre nouvelle campagne -- nous souhaitons célébrer et mettre en lumière le parcours personnel de chaque collaborateur », déclare Deborah Neff, vice-présidente du marketing chez SEPHORA Canada. « Il était important pour nous de mettre de l'avant des parcours qui inciteront au dialogue et élargiront la définition de la beauté pour les Canadiens, car chez SEPHORA, nous croyons que la beauté, c'est de vivre sa vérité. Nous espérons inspirer et susciter le changement en célébrant les différences qui font de nous un peuple unique et authentique. »

Créée en partenariat avec l'agence de publicité torontoise VIRTUE Worldwide, une vidéo lance la campagne Quelque chose de beau nous unit et annonce le ton général des deux chapitres. De plus, les supports créatifs de la campagne seront diffusés sur des panneaux d'affichage, stations de transport en commun, salles de cinéma, médias sociaux et canaux expérientiels des centres urbains. La campagne sera aussi diffusée à la télévision -- une première pour la marque. Le parcours de chaque collaborateur sera partagé sur les réseaux sociaux de SEPHORA Canada, invitant ainsi la communauté en ligne à s'impliquer et à prendre part à la conversation.

La mission de SEPHORA a toujours été de célébrer le courage et de promouvoir une communauté inclusive où tous sont les bienvenus. Parallèlement à la campagne Quelque chose de beau nous unit, SEPHORA Canada a récemment lancé des classes de beauté informatives, une initiative visant à soutenir les communautés en transition.

SEPHORA Canada continuera de promouvoir l'inclusion, la diversité et la célébration de l'expression de soi, car « vous êtes l'incarnation de la beauté, et la beauté, c'est vous ».

Rencontrez les collaborateurs du premier chapitre:

Montréal :

TiKA | Instagram : @tikathecreator

« Il y a de la beauté dans l'acceptation de soi. »

Kai Cheng Thom | Twitter : @razorfemme

« Je veux être capable de me montrer trans et d'être quand même perçue comme étant belle. »

Toronto:

Mina Gerges | Instagram : @itsminagerges

« J'ai grandi dans un pays où être gai est illégal. Maintenant, je me réapproprie ma culture.»

Vancouver:

Julie Vu | Instagram : @missjulievu

« Je suis finalement dans le bon corps. »

Sephora invite les Canadiens à célébrer leur définition de la beauté et à se joindre à la conversation en utilisant le hashtag #SephoraWeBelong / #Sephoratousunis et en suivant les récits des collaborateurs sur Instagram ( @sephoracanada ) ainsi que sur la chaîne Youtube dédiée à la campagne < https://www.youtube.com/SephoraCanada >

Crédits visuels :

Directrice artistique : Amy Scott, Sephora

Designer interactif : Jaimie Hallarn, Sephora

Directeur de la photographie : Peter Hadfield

Photographe : Leeor Wild

Artistes maquilleurs :

Adi Lando , artiste principal de Sephora PRO

, artiste principal de Sephora PRO Elmy Trieu, artiste principal de Sephora PRO

Lou Swinden-Payne , artiste principal de Sephora PRO

Coiffeurs :

Justin Germain ( Toronto )

( ) Alana et Maddie Alper (Montréal)

Styliste garde-robe : Skye Kelton

À propos de Sephora Amériques

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a 20 ans, Sephora est un chef de file mondial dans le domaine du commerce au détail de prestige, instruisant les clients et les inspirant à s'amuser dans l'univers de la beauté et du bien-être, tout en bâtissant la collectivité beauté la plus adorée dans le monde. Avec son approche impartiale de la vente au détail expérientielle et en faisant preuve d'expertise, d'innovation et d'esprit d'entreprise, Sephora invite les clients à s'amuser avec les 25 000 produits de 400 marques soigneusement sélectionnées, à profiter de services personnalisés à l'aide d'innovations technologiques au Studio Beauté, et à engager la conversation avec nos conseillers beauté formés par des experts dans plus de 500 magasins à travers l'Amérique, ainsi que dans 660 succursales dans la chaîne JCPenney. Les clients peuvent également faire l'expérience de Sephora en ligne et sur l'application mobile, joindre le programme gratuit Beauty Insider qui leur offre des récompenses uniques et profiter des expériences qui leur sont offertes parmi les trois échelons de membre. Pour plus d'informations, visitez le https://www.sephora.com/about-us et @Sephora sur les médias sociaux.

