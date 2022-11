TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Sephora Canada est fière d'annoncer l'ouverture de son 100e magasin, avec le tout nouveau magasin du centre commercial Crossroads Station à Winnipeg au Manitoba. L'ouverture officielle aura lieu le 18 novembre 2022, ce qui marquera le quatrième magasin dans la province.

Parallèlement à cette ouverture, et dans le cadre de l'engagement continu de Sephora Canada à promouvoir une collectivité beauté diversifiée et équitable au Canada, le détaillant de beauté fera un don de 100 000 $ à l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) . Ce don est le prolongement du partenariat continu de Sephora Canada avec l'AFAC. En octobre 2021, l'entreprise a collaboré avec l'organisation à la tenue d'une table ronde nationale sur la beauté autochtone, la première du genre, dont les conclusions ont été publiées plus tard dans ce rapport , en juin 2022.

Pour souligner l'ouverture du 100e magasin de Sephora Canada, l'entreprise tiendra quelques événements spéciaux et des promotions à Winnipeg et partout au pays. Le 17 novembre, les clients et clientes seront invités à assister à une fête d'ouverture au centre commercial Sephora Crossroads Station de 19 h à 21 h (HAC). Les magasins phares canadiens suivants accueilleront également des activations spéciales en magasin et des surprises le 18 novembre : Sephora du Centre Eaton de Toronto (Toronto, Ontario), Sephora Sainte-Catherine (Montréal, Québec) et Sephora Robson (Vancouver, Colombie-Britannique). Les personnes intéressées peuvent en apprendre davantage sur les événements en magasin en communiquant avec les magasins indiqués.

Le 18 novembre, à l'occasion de l'ouverture officielle du Sephora du centre commercial Crossroads Station, Sephora Canada remettra également une carte-cadeau de 50 $ aux 100 premières personnes qui dépensent 100 $ ou plus dans ses 100 magasins à l'échelle nationale.

« Nous sommes ravis d'élargir notre présence physique au Manitoba avec l'ouverture du Sephora du centre commercial Crossroads Station et de célébrer cette étape importante du 100e magasin. Notre mission a toujours été d'offrir notre expérience incomparable en magasin au plus grand nombre de personnes possible, et ce, d'un océan à l'autre. C'est quelque chose que nous continuerons de viser à mesure que nous élargissons notre présence sur le marché canadien » déclare Thomas Haupt, nouveau directeur général de Sephora Canada. « Cette ouverture est également une occasion importante pour nous de célébrer avec notre clientèle et de montrer notre gratitude envers les collectivités en général; celles-ci sont le cœur battant de notre entreprise et nous sommes fiers de les servir. »

Depuis l'ouverture du premier point de vente de Sephora Canada en 2004, l'entreprise a rapidement élargi sa présence dans tout le pays dans le but de rendre son expérience en magasin accessible à la vaste collectivité beauté canadienne. En 2022 seulement, le détaillant a ouvert 14 nouveaux magasins au Canada, y compris des magasins phares comme celui au Toronto Union Station, le premier magasin situé dans une importante plaque tournante du transport en commun au Canada.

Qu'attend la clientèle en magasin au Sephora du centre commercial Crossroads Station? 1 266 mètres carrés du meilleur de la beauté, en plus de 340 marques soigneusement organisées offrant maquillage, soins pour la peau, soins pour les cheveux et parfums pour tous les budgets. Les conseillers beauté sur place sont impatients d'accueillir la collectivité locale en magasin et d'offrir une expérience accueillante à tous et toutes. Les amoureux de beauté pourront également profiter d'un certain nombre de services en magasin, y compris des services de maquillage allant d'un maquillage accent de 30 minutes à une séance de glam ultime de 90 minutes. Aussi, les clients et clientes peuvent profiter du programme de fidélisation Beauty Insider gratuit de Sephora, qui permet aux membres d'accumuler des points sur leurs achats et de les échanger contre des récompenses exclusives. Avec des marques exclusives, des promotions en magasin et beaucoup plus à découvrir, il y en a pour tous les goûts au Sephora du centre commercial Crossroads Station.

À propos de Sephora

Depuis ses débuts en Amérique du Nord, il y a plus de 20 ans, Sephora est un chef de file du commerce de détail de prestige, dont la mission est de faire vivre à la clientèle des expériences de magasinage beauté amusantes et d'inspirer l'audace dans la collectivité. Avec son approche impartiale et personnalisée de la vente au détail, Sephora invite ses clients et ses clientes à découvrir plus de 340 marques soigneusement sélectionnées, en ligne et sur notre application mobile, à profiter des services du Studio Beauté et à dialoguer avec nos conseillers et conseillères beauté formés par des experts dans plus de 500 magasins en Amérique, dont 100 magasins au Canada. Notre clientèle bénéficie également gratuitement de notre programme de fidélisation Beauty Insider et a accès à notre collectivité numérique, qui rehausse l'expérience de la clientèle passionnée de Sephora. Guidé par ses valeurs d'entreprise de longue date, Sephora est un chef de file mondial dans l'industrie de la beauté en tout ce qui a trait à la diversité, l'inclusion et l'autonomisation. En 2019, Sephora a dévoilé son nouveau slogan et son nouveau manifeste « Quelque chose de beau nous unit » dans le but de renforcer son engagement et de favoriser le sentiment d'appartenance de la clientèle et du personnel, et de promouvoir publiquement une vision plus inclusive du commerce de détail en Amérique du Nord. Sephora continue de redonner à la collectivité et de faire progresser l'inclusion dans l'industrie grâce au programme Sephora stands. Pour plus d'informations visitez https://www.sephora.ca/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

