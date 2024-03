La collection de parfums de Michelle Pfeiffer est disponible dans les magasins Sephora partout au Canada et sur Sephora.ca.

TORONTO, le 21 mars 2024 /CNW/ - Henry Rose, la marque de parfums unisexes raffinés fondée par Michelle Pfeiffer fait officiellement son entrée au Canada. Henry Rose, la toute nouvelle marque de parfums purs et sains sera lancée en exclusivité dans tous les magasins Sephora du Canada ainsi que sur le site Web. Ce lancement constitue un tournant majeur pour le détaillant et la marque, permettant aux Canadiens et Canadiennes de découvrir pour la toute première fois l'assortiment de parfums raffinés de la marque dont tous les ingrédients sont divulgués.

Henry Rose établit un nouveau précédent dans le monde des parfums raffinés en divulguant 100 % de ses ingrédients, permettant ainsi à la clientèle de faire des choix éclairés. Grâce à son partenariat avec Henry Rose, Sephora Canada poursuit son engagement à offrir la crème de la crème en matière d'essentiels beauté purs et sains à la clientèle pour qui la connaissance et l'innocuité des ingrédients sont importantes.

« Ce n'est un secret pour personne : 2024 sera l'année des parfums de niche, puisque les consommateurs et consommatrices recherchent des marques et des produits nouveaux, novateurs et exceptionnels pour composer leur collection de parfums », déclare Jane Nugent, vice-présidente principale, marchandisage, Sephora Canada. « Henry Rose satisfait à cette demande, grâce à ses ingrédients plus sûrs et à la réflexion minutieuse portée à leurs choix, qui composent ses parfums unisexes uniques contenus dans des flacons de prestige. Nous avons été inspirés par la vision et la passion de Michelle pour les parfums et nous savons que Henry Rose trouvera un écho auprès de notre clientèle passionnée par les parfums chez Sephora Canada. »

« Notre stratégie de la marque a toujourd été de la déployer, et à cet égard, je suis ravie de pouvoir la lancer en exclusivité chez Sephora au Canada. Après avoir été lancée dans les magasins Sephora des États-Unis l'année dernière et avoir été ajoutée à l'assortiment de plus de 500 magasins au cours du présent mois, il apparaît tout naturel d'établir un partenariat avec Sephora Canada, car nous cherchons à atteindre un public de plus en plus large de consommateurs et consommatrices qui se soucient leur bien-être. »

Henry Rose a été créée dans le respect des normes les plus strictes et les plus complètes en matière de santé, de sécurité et d'environnement, lesquelles ont été établies par deux organismes sans but lucratif leaders dans le domaine, l'Environmental Working Group (EWG) et le Cradle to Cradle (C2C) Products Innovation Institute. La marque détient le premier et le seul parfum raffiné à recevoir les deux certifications EWG Verified® et Cradle to Cradle Certified™.

Les Canadiens peuvent désormais acheter les produits de Henry Rose sur Sephora.ca, l'application Sephora et dans tous les magasins Sephora Canada à travers le pays. Pour en savoir plus sur le lancement de Henry Rose chez Sephora Canada, visitez sephora.ca.

À propos de Sephora Canada

Depuis son arrivée au Canada en 2004, Sephora représente un chef de file du commerce OMNI de prestige et a pour mission de créer une expérience de magasinage beauté invitante et d'inspirer l'audace dans sa collectivité. Dans le but de proposer une expérience magasinage impartiale et personnalisée, Sephora invite ses clients et clientes à découvrir des milliers de produits de plus de 360 marques soigneusement sélectionnées et à les découvrir en ligne et au moyen de leur application mobile. La clientèle peut également profiter des services du Studio Beauté et faire appel à des conseillers et conseillères beauté émérites dans plus de 114 magasins dans tout le Canada. Les membres de la clientèle peuvent s'inscrire gratuitement au programme Beauty Insider et accéder à la collectivité numérique, ce qui améliore leur expérience en tant qu'adeptes de Sephora.

Sephora est sans conteste un leader et précurseur de l'industrie en ce qui a trait à la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'affirmation de soi, guidée depuis longtemps par ses valeurs d'entreprise. En 2019, Sephora a annoncé sa nouvelle approche de marque, « Quelque chose de beau nous unit », qui réaffirme son engagement à favoriser l'appartenance de sa clientèle et de son personnel et à œuvrer au sein d'une vision plus inclusive de la vente au détail en Amérique. Sephora continue de redonner à nos collectivités et de faire progresser l'inclusion dans notre industrie grâce à ses programmes d'impact social et d'équité, comme le parcours Diversité et inclusion.

Pour plus de détails, visitez le https://www.sephora.ca/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

À propos de Henry Rose :

Henry Rose croit fermement que la divulgation des ingrédients est essentielle. La marque a été fondée dans le but d'établir un nouveau précédent dans le monde des parfums raffinés en révélant la totalité de ses ingrédients. Henry Rose crée des expériences olfactives unisexes complexes et évocatrices, dans le respect des normes les plus strictes et les plus complètes en matière de santé, de sécurité et d'environnement, lesquelles ont été établies par deux organismes sans but lucratif leaders dans le domaine, l'Environmental Working Group (EWG) et le Cradle to Cradle (C2C) Products Innovation Institute. La marque détient le premier et le seul parfum raffiné à recevoir les deux certifications EWG Verified® et Cradle to Cradle Certified™.

