Sépaq - Canot Kayak Québec - Un partenariat optimisé pour le canot-camping

À partir de cette année, la Sépaq prendra en charge l'ensemble de la gestion du canot-camping disponible dans la réserve faunique, et Canot Kayak Québec mettra son expertise au service d'une offre adaptée aux attentes des amateurs de canot-camping. Une évolution qui n'aura aucun impact sur les habitudes des adeptes réguliers et qui jette les bases d'une expérience bonifiée dans les années à venir.

« La passion, le savoir-faire et le travail consciencieux de Canot Kayak Québec a permis de faire de notre réserve faunique une destination réputée et recherchée par les amoureux de canot-camping. Notre collaboration se poursuit dans une optique emballante d'accessibilité encore plus grande de l'activité et du territoire pour tous », a déclaré la directrice de la réserve faunique La Vérendrye, Mme Johanne Vienneau.

«Une nouvelle ère de partenariat s'ouvre entre nos deux organisations où les forces de chacune sont reconnues et mises à contribution pour répondre davantage aux besoins d'une communauté grandissante de pagayeurs. Le respect de l'intégrité du concept Canot-camping La Vérendrye, à travers le développement de l'offre, demeure une priorité pour maintenir la qualité de l'expérience unique à Canot-camping La Vérendrye», mentionne le directeur général de Canot Kayak Québec,

M. Pierre Marquis.

L'offre et les services sont maintenus

La location d'embarcations, de pagaies, de barils de transport, de vestes de flottaison et de matériel de sécurité obligatoire sera toujours offerte. Un service de navette sera aussi disponible pour certains parcours. Une tarification accessible sera maintenue et les réservations, nouvellement faites par circuit, s'ouvriront le 7 avril 2022 par téléphone. Les intéressés peuvent s'abonner à une liste d'envoi afin d'être notifiés de l'ouverture des réservations : https://bit.ly/3HVOkbq

La renommée de ce vaste territoire sauvage de 13615 km2 n'est plus à faire dans le monde du canot-camping. Située entre l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue, la réserve faunique La Vérendrye propose 18 circuits de rivières et de lacs à couper le souffle, à travers plus de 800 km de parcours entretenus et signalisés accessibles à tous les niveaux de canoteurs.

sepaq.com/laverendrye

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

