Sentiment de sécurité et espace public : les jeunes de Montréal prennent la parole

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Où se sentent-ils et elles en sécurité? Qu'est-ce qui les inquiète? Et surtout, qu'attendent-ils et elles de leur ville? Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) dévoilait hier les résultats d'une vaste consultation sur le sentiment de sécurité des jeunes dans l'espace public, lors d'un événement tenu à l'Esplanade Tranquille, en présence de plus d'une centaine de personnes.

Rapport de consultation sur le sentiment de sécurité des jeunes dans l'espace public à Montréal (Groupe CNW/Conseil jeunesse de Montréal)

Intitulé Les jeunes et la sécurité à Montréal : perceptions et expériences de l'espace public, le rapport dresse un portrait actuel et nuancé des réalités vécues par les jeunes Montréalaises et Montréalais, plus de quinze ans après le dernier avis du CjM sur la sécurité.

L'événement s'est déroulé en présence de Christine Black, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la Famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir.

Un contexte transformé, des préoccupations bien réelles

Depuis 2009, Montréal a profondément changé. La multiplication des enjeux de cohabitation sociale, la crise du logement, des épisodes de violence touchant les jeunes et l'omniprésence du numérique ont complexifié le rapport à l'espace public. Face à ces transformations, une mise à jour s'imposait.

Une consultation d'envergure, à l'échelle de la ville

Réalisée en 2025 en collaboration avec Metalude, une organisation spécialisée en participation jeunesse, la démarche visait à mieux comprendre comment les jeunes définissent, vivent et construisent leur sentiment de sécurité dans l'espace public montréalais.

La consultation a combiné :

un questionnaire bilingue (en ligne et papier);

des groupes de discussion.

Au total :

509 personnes ont répondu au sondage;

28 jeunes ont participé aux discussions;

Une mobilisation dans les 19 arrondissements de Montréal.

La démarche se distingue également par une forte représentation des femmes et des filles, ainsi que des personnes issues de minorités visibles et de la communauté 2ELGBTQIA+.

Ce que les jeunes nous disent

Le rapport met en lumière plusieurs constats clés :

Le sentiment de sécurité repose autant sur l'aménagement des lieux que sur la qualité des relations sociales

Les expériences varient fortement selon le genre, l'identité et le quartier

Connaître son quartier renforce la sécurité perçue

Les bibliothèques, ainsi que les équipements culturels et sportifs, sont perçus comme des milieux sécurisants

Si la mobilité est essentielle au bien-être des jeunes, elle demeure une source d'insécurité

Les jeunes appellent à des solutions durables, ancrées dans le renforcement du tissu social

Des priorités claires

Les enjeux jugés les plus préoccupants par les jeunes sont, par ordre d'importance :

L'itinérance, les campements et la crise du logement La présence de personnes en situation de crise Les drogues illégales Les déplacements et le transport La violence physique, notamment la violence à caractère sexuel et le harcèlement de rue

Des milieux de vie avant des mesures dissuasives

« Le sentiment de sécurité des jeunes ne repose pas uniquement sur des mesures de contrôle, mais sur des milieux de vie inclusifs et humains. Les résultats de cette consultation rappellent l'urgence d'agir sur les causes sociales et urbaines de l'insécurité, afin que les jeunes puissent s'approprier leur ville et y prendre leur place. »

-- Gaëlle Guillaume, présidente du Conseil jeunesse de Montréal

« En donnant la parole aux jeunes, cette consultation nous fournit un outil précieux pour mieux orienter nos actions. On continue de travailler avec nos partenaires pour renforcer de façon durable le sentiment de sécurité des jeunes, tant en favorisant l'accès aux espaces sécuritaires qu'en transformant ceux qui le sont moins. »

-- Christine Black, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la Famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir

Pour consulter le rapport complet : rapport_sentiment_de_securite.pdf

À propos du Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal conseille la mairesse et le comité exécutif sur toute question touchant les jeunes de 12 à 30 ans, et veille à ce que leurs préoccupations soient prises en compte dans les décisions municipales.

www.cjmtl.com

Facebook : /cjmtl | Instagram : @conseiljmtl | X : @cjmtl

SOURCE Conseil jeunesse de Montréal

Renseignements : Conseil jeunesse de Montréal, [email protected], 514 250-8258