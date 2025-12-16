NOUVEL EXÉCUTIF ET NOMINATIONS AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

Présidence et vice-présidences

Gaëlle Guillaume, présidente

Née à Montréal et résidente de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Gaëlle Guillaume porte avec fierté ses origines haïtiennes qui alimentent sa définition d'une ville qui se veut dynamique et innovante. Âgée que de 29 ans, cette jeune femme s'impose comme une passionnée du vivre-ensemble, de la diversité et de l'inclusion en milieu urbain.

Son rôle d'agente de développement immobilier communautaire, lui permet de mettre à profit un parcours académique en urbanisme et en architecture au sein de projets collectifs, dont l'hébergement pour femmes victimes de violence. Son but : imaginer et concrétiser des espaces de vie ancrés dans l'intersectionnalité. Ce qui explique qu'elle s'implique activement dans la lutte contre la crise du logement, notamment en siégeant au conseil d'administration de l'organisme Ma Chambre, qui œuvre pour la sauvegarde et le développement du logement social.

À travers son parcours personnel et professionnel, Gaëlle Guillaume a rapidement pris conscience de l'importance de la résilience chez les communautés montréalaises. Cette prise de conscience s'est d'ailleurs consolidée lors de sa participation au programme Women4Climate du C40, qui a approfondi sa compréhension des enjeux climatiques et renforcé son engagement, teinté de féminisme, envers une transition urbaine juste et inclusive. Elle croit fermement à l'équilibre entre durabilité, efficacité et beauté -- une devise qui oriente sa façon de contribuer à sa ville chérie et de représenter la jeunesse.

Anthony Faustin, vice-président

Ayant grandi dans le nord-est de Montréal, Anthony Faustin a été témoin très jeune des défis qui touchent plusieurs communautés : itinérance, précarité économique, nouveaux arrivants surqualifiés peinant à s'intégrer. Ces réalités l'ont poussé dès l'adolescence à s'impliquer au sein d'organismes communautaires pour mieux comprendre l'organisation des services. Diplômé d'un baccalauréat en technologies de l'information à l'Université de Sherbrooke et candidat à la maîtrise dans le même domaine, il a choisi de mettre son expertise au service des organisations dans les quartiers défavorisés, pour améliorer leur gestion et combler leurs lacunes administratives.

Aujourd'hui, Anthony Faustin travaille dans la fonction publique québécoise en reddition de compte, enseigne le français et accompagne l'intégration des nouveaux arrivants à la Maison de l'Amitié, en plus de siéger sur plusieurs conseils d'administration d'organismes communautaires. Son parcours atypique - de la tech vers le social - lui a appris que les meilleures solutions émergent souvent des personnes directement concernées par les enjeux, pas des bureaux climatisés.

Au sein du CjM, Anthony Faustin souhaite amplifier les voix des jeunes issus de quartiers défavorisés, des nouveaux arrivants et des communautés marginalisées. Ses priorités : la protection des droits des jeunes, l'intégration équitable des nouveaux arrivants, et le développement de l'économie locale et sociale. Il croit qu'une ville prospère est une ville où personne n'est laissé de côté, et il veut s'assurer que les décisions municipales reflètent réellement la diversité montréalaise.

Iles Ousmer, vice-président

Iles Ousmer est étudiant en sciences de la santé au Baccalauréat international (distinction bilingue avancée) au collège Jean-de-Brébeuf et aspire à devenir neurochirurgien. Impliqué, il est membre du comité stratégique en Équité, Diversité et Inclusion (EDI) du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et ambassadeur au comité Action jeunesse sur l'usage de substances psychoactives de Santé Canada. Passionné par l'accès équitable aux soins, Iles Ousmer a obtenu un certificat en réduction des disparités raciales en santé au sein de la Harvard Online School. Il est également stagiaire au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île en gestion de l'Intelligence Artificielle en santé et agent administratif sur l'équipe volante du CHUM depuis bientôt deux ans, ayant principalement travaillé en neurologie et en neurochirurgie.

Fort de son expérience d'étudiant-athlète dans l'équipe de rugby collégiale de Brébeuf (saison automne 2023), Iles Ousmer coordonne la mise en œuvre d'un projet d'accessibilité aux sports dans une école secondaire du nord de Montréal, en partenariat avec l'Organisation du baccalauréat international, qui lui a décerné la bourse Siva Kumari du Fonds d'action mondial pour la jeunesse en plus d'y donner des cours préparatoires de biologie collégiale en activité parascolaire. À son collège, il est notamment président fondateur du comité étudiant de recherche et d'intérêt en neurosciences, NeuroVolts Brébeuf, qui mène plusieurs projets, dont l'organisation du symposium Alexa I. Canady, la publication du Journal bilingue de Neurosciences et le projet Pionnières, une consultation sur les perspectives des femmes quant aux enjeux contemporains de bioéthique en neurosciences computationnelles.

Au niveau municipal, Iles Ousmer a vu l'impact de son implication se manifester concrètement à Montréal, entre autres grâce à son implication au secondaire occupant, par exemple, le poste de président du Conseil d'administration d'un café végétarien, social et communautaire à but non lucratif dans Montréal-Nord et comme président de l'Association des élèves du secondaire du Centre de services scolaires de la Point-de-l'Île (AESCSSPI) représentant alors plus de 10'000 élèves de sept écoles secondaires. Son implication lui a valu la médaille du député fédéral de Bourassa attribuée en juin 2023.

En août 2025, il a été nominé Ambassadeur d'Hiroshima pour la paix dans le futur 2025 lors de sa représentation diplomatique pour la Ville de Montréal dans le contexte de la 80e commémoration des victimes des bombardements atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Au CjM, Iles Ousmer est notamment passionné par la construction de ponts avec la jeunesse autochtone et par la santé des jeunes Montréalais-es.

Nouveaux et nouvelles membres

Jade Corriveau

Jade Corriveau est une jeune professionnelle montréalaise résidant à Notre-Dame-de-Grâce. Depuis toujours, elle nourrit un profond attachement pour Montréal, marquée par la conviction que le dynamisme, la diversité, la richesse culturelle et les nombreuses opportunités de cette ville vibrante ont largement contribué à façonner la personne qu'elle est aujourd'hui. Véritable Montréalaise dans l'âme, elle profite pleinement de la vie urbaine : déplacements en transport actif et collectif, activités dans les parcs et piscines municipales, et sorties culturelles.

Diététiste-nutritionniste de formation et diplômée d'une maîtrise en nutrition de l'Université McGill, elle travaille depuis six ans dans le réseau de la santé. Elle occupe actuellement un poste de gestionnaire de projets au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), où elle collabore avec diverses équipes à la mise en œuvre d'initiatives d'optimisation, de contrôle de la qualité, et de développement durable, ayant un impact clinique et opérationnel. Son parcours comprend également une expérience en recherche, où elle a notamment mené une étude qualitative auprès de plusieurs acteurs clés du milieu de la santé. Cette démarche lui a permis d'exercer sa capacité à établir des liens de confiance, à recueillir et interpréter des perspectives variées, puis à les synthétiser de manière claire et accessible.

Engagée socialement, Jade Corriveau a siégé pendant deux ans au sein du deuxième plus grand conseil étudiant de l'Université McGill, dont une année à titre de présidente du conseil. Cette expérience a renforcé son sens de la gouvernance, sa rigueur et son souci de préparer des contributions réfléchies et constructives.

Comme membre du CjM, Jade Corriveau souhaite contribuer à une ville plus accessible, inclusive et durable. De son parcours, elle a développé un intérêt soutenu pour les enjeux de développement durable, tant pour l'environnement que pour la santé et le bien-être des citoyen-nes. Sensibilisée aux défis d'accessibilité et d'équité rencontrés par plusieurs groupes, elle souhaite représenter la population montréalaise de manière équitable et avec justesse.

Sofia Anahi Marisco-Perron

Sofia Anahi Marsico Perron est actuellement étudiante au baccalauréat en affaires publiques et communautaires et science politique à l'Université Concordia. Fascinée par la diplomatie, la culture et la participation citoyenne, elle s'efforce de favoriser le dialogue interculturel et l'intégration par le biais des arts et des affaires publiques.

Active au sein du Conseil consultatif uruguayen de la grande région de Montréal, elle contribue à la préservation des relations entre la diaspora uruguayenne et les collectivités locales, tout en valorisant la diversité culturelle et l'intégration au Québec. Elle effectue par ailleurs un stage dans le domaine diplomatique au sein de la Délégation de l'Uruguay à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et au Consulat général de l'Uruguay, où elle acquiert des connaissances sur le multilatéralisme et la gouvernance mondiale.

Québéco-uruguayenne, et profondément attachée au sud-ouest de Montréal et à la Petite-Bourgogne, elle a consacré des efforts à la sauvegarde et à la diffusion de la culture auprès des jeunes, en mettant l'accent sur des initiatives qui favorisent la lecture, la francophonie et l'engagement culturel. En tant qu'ancienne déléguée provinciale au Prix Goncourt des Lycéens à Paris (2022), elle a contribué à la valorisation de la francophonie et des richesses linguistiques, représentant le Québec dans un dialogue international autour de la littérature et de la diversité culturelle.

Sofia Anahi Marsico Perron est engagée dans la vie communautaire montréalaise depuis le secondaire, notamment au Centre des femmes de Montréal, où elle appuyait les services de première ligne et d'inclusion sociale. Elle a également été bénévole auprès d'enfants issus de l'immigration ou ayant des difficultés d'apprentissage au travers d'ateliers de lecture, misant sur la lecture comme outil d'intégration dans Verdun. Profondément liée à sa ville et sa riche scène culturelle, au sein du Conseil jeunesse de Montréal, elle souhaite militer pour une ville inclusive où les arts et la culture sont des leviers de cohésion sociale et d'expression collective.

À travers ses expériences, Sofia Anahi Marsico Perron souhaite bâtir des liens entre la politique municipale, la culture et fomenter la participation citoyenne, convaincue que la culture est un moteur essentiel de dialogue, d'équité et de justice sociale.

Adam Nakouri-Romdan

Montréalais d'origine tunisienne, Adam Nakouri-Romdan a baigné dans le cadre vibrant de l'arrondissement de Ville-Marie avant de s'installer, il y a plus de dix ans, dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Il poursuit actuellement un baccalauréat en science politique à l'Université Concordia.

Très tôt, il a évolué au sein de la diversité culturelle montréalaise, une réalité qui inspire aujourd'hui son engagement à promouvoir le sport comme outil d'inclusion et d'épanouissement pour les jeunes. Son parcours scolaire atypique, marqué par son passage à l'École de la Relève, lui a permis de concilier réussite académique et développement personnel à travers la pratique des sports de combat, notamment la boxe.

Adam Nakouri-Romdan a également contribué à plusieurs initiatives locales, entre autres avec Les Princes-ses de la Rue, où il a participé à la distribution de matériel scolaire pour des enfants dans le besoin, en collaborant avec l'organisme Regroupement Partage. Il a aussi accompagné des jeunes en situation de handicap de la Fondation des Aveugles du Québec, ainsi que des enfants issus de familles nouvellement établies au Canada, au camp de jour Kousin Kousin, afin de favoriser leur intégration au sein du tissu social montréalais.

Convaincu que le sport est un puissant levier d'inclusion et de dépassement de soi, Adam Nakouri-Romdan souhaite, au sein du Conseil jeunesse de Montréal, promouvoir des initiatives favorisant la réussite et l'épanouissement des jeunes de tous horizons, y compris ceux issus de milieux défavorisés.

Laurence Pépin

Laurence Pépin a étudié en nutrition et est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Installée à Montréal depuis près de 10 ans pour ses études, elle y est restée, séduite par sa diversité, un lieu où se rencontrent cultures, parcours et idées, qui en fait une ville unique. Elle apprécie particulièrement la possibilité d'y pratiquer le vélo d'hiver et de skier sur le Mont-Royal, des expériences qui rendent Montréal spéciale à ses yeux !

Elle travaille actuellement au Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation, un organisme à but non lucratif dans Ville-Marie qui agit au cœur du système alimentaire pour soutenir les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Elle y coordonne un projet de coupons nourriciers, la Carte proximité, qui vise à améliorer l'accès à des aliments frais, sains et locaux pour des personnes en insécurité alimentaire et à renforcer l'approvisionnement en circuits courts.

Laurence Pépin croit aux actions systémiques avec des approches décroissantes, écoféministes et décoloniales. Pour elle, la mobilité et l'alimentation sont des vecteurs de changement importants pour créer une société plus juste, résiliente et écologique. Forte d'expériences dans les milieux communautaires, militants et de la recherche, le Conseil jeunesse constitue une nouvelle voie d'engagement pour porter la voix des jeunes sur les nombreux enjeux municipaux à Montréal. Elle souhaite que Montréal laissée aux générations futures soit une ville résiliente et humaine: avec un système alimentaire équitable et durable, des logements accessibles, des infrastructures cyclables et une démocratie participative active.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

