NOUVELLE NOMINATION AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal de Kenzo Bégin-Paul, pour un mandat de trois ans à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal (CjM).

Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, a affirmé « Le conseil municipal est fier de soutenir la relève et de valoriser la participation citoyenne des jeunes. La nomination de Kenzo Bégin-Paul rappelle l'importance d'offrir aux nouvelles générations une voix forte et représentative dans nos instances démocratiques. »

« Montréal a besoin de l'énergie et des idées des jeunes pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. La contribution de Kenzo Bégin-Paul viendra enrichir le dialogue démocratique et rapprocher encore davantage la Ville des réalités vécues par la jeunesse », a déclaré la responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Madga Popeanu.

Kenzo Bégin-Paul, jeune résident de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Kenzo Bégin-Paul est un jeune Autochtone déterminé, alliant engagement communautaire et ambitions professionnelles au service des autres. Il œuvre actuellement au sein de Tshuapamitin, un organisme à but non lucratif qui soutient les populations autochtones en leur offrant des ressources et un accompagnement adapté à leurs besoins. Son travail quotidien reflète ses valeurs de solidarité et de justice, tout en honorant ses racines et en défendant les droits des siens.

Porté par une profonde curiosité scientifique et un sens aigu de l'équité, Kenzo Bégin-Paul aspire à devenir médecin légiste. Ce choix de carrière incarne son désir de concilier médecine et justice, en contribuant à élucider des vérités essentielles pour les familles et les communautés. Il voit dans cette profession un moyen de servir à plus grande échelle, en particulier pour les populations souvent négligées par le système.

Montréal occupe une place centrale dans son parcours, car c'est là qu'il souhaite laisser une empreinte durable. Que ce soit à travers son travail associatif ou ses futures contributions en médecine légale, Kenzo Bégin-Paul veut bâtir des ponts entre les cultures et œuvrer pour une société plus inclusive. Son histoire est celle d'un jeune Autochtone tourné vers l'avenir, mais toujours ancré dans la volonté de redonner à sa communauté.

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

