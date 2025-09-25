LANCEMENT DU MANIFESTE DE LA JEUNESSE MONTRÉALAISE : NOS PRIORITÉS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025

MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - À l'approche des élections municipales du 2 novembre 2025, le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est heureux d'annoncer la publication de son Manifeste mettant en relief certaines grandes préoccupations de la jeunesse montréalaise.

Manifeste de la jeunesse montréalaise : nos priorités pour LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (Groupe CNW/Conseil jeunesse de Montréal)

Divisé en cinq grands thèmes politiques et sociaux illustrant la variété des enjeux électoraux chers aux jeunes Montréalais-es, le Manifeste de la jeunesse montréalaise reprend 16 recommandations phares tirées des Avis et Mémoires du CjM soumis à la Ville de Montréal au cours de la dernière décennie. Ces recommandations témoignent des nombreux défis économiques, sociaux, environnementaux et technologiques auxquels la Ville de Montréal sera confrontée et face auxquels elle se doit de faire preuve d'agilité, d'audace et de créativité.

Les cinq thèmes abordés par le CjM dans ce Manifeste sont :

Innovation sociale : penser la ville autrement

Les membres du CjM encouragent la Ville à se montrer créative dans la recherche de solutions ayant le potentiel de transformer durablement Montréal, que ce soit au sujet de l'économie locale ou encore de la biodiversité.





Que ce soit pour aller à l'école, au cégep, à l'université ou pour aller travailler, voir des ami-es ou de la famille, prendre part à des activités culturelles ou sportives, bénéficier de soins de santé, les jeunes doivent se déplacer. En raison d'un revenu généralement plus bas et d'horaires souvent atypiques, leur mobilité est limitée de manière disproportionnée par rapport aux autres groupes démographiques. Le transport collectif et le transport actif peuvent et doivent être bonifiés.





L'accès au logement pour les jeunes se heurte à plusieurs obstacles, qu'il s'agisse de la disponibilité des logements, de leur coût, ou encore de la plus grande vulnérabilité des jeunes face aux propriétaires abusifs.





La culture, en ce qu'elle touche et interpelle les jeunes et moins jeunes de Montréal, mais aussi en ce qu'elle représente et questionne des sujets esthétiques et sociaux, constitue une part importante de l'identité montréalaise. Pourtant, les jeunes ne sont pas nécessairement impliqué-es ou visé-es par les processus de création, d'acquisition ou de médiation de l'art public.





Dans un contexte de développement effréné de l'intelligence artificielle et de ses applications, notamment dans les services publics et municipaux, le CjM invite la Ville à prendre un temps de pause pour mettre en place des processus transparents, éthiques et démocratiques dans la collecte, la gestion et l'utilisation des données par ses différents services.

De par ce Manifeste, le CjM désire avant tout rendre plus accessible le fruit de ses travaux des dernières années à tous-tes les jeunes Montréalais-es et ainsi encourager une meilleure participation et représentation de la jeunesse montréalaise dans le processus démocratique municipal.

En outre, le CjM vise à relayer les priorités jeunesse identifiées à l'ensemble des candidat-es aux prochaines élections municipales et à leurs partis politiques, dans l'espoir de voir les prochain-es élu-es prendre en considération ces enjeux cruciaux durant la campagne électorale, mais surtout, d'en être les porte-étendards durant l'entièreté de leur mandat comme tributaires des intérêts de tous-tes les Montréalais-es.

Parmi les 16 recommandations qui sont détaillées dans le Manifeste, le CjM recommande entre autres :

Innovation sociale : penser la ville autrement : Que la Ville de Montréal favorise par des incitatifs financiers (subventions, concours, allègement fiscal) les entreprises et les entrepreneur-es qui se démarquent par la mise en œuvre de stratégies de circularité et qu'elle accentue leur accompagnement par l'entremise des organismes de développement. Une attention particulière devra être accordée à l'entrepreneuriat jeunesse.





- en allongeant les heures de service des

différentes lignes de métro au moins en fonction des horaires des bars et des boîtes de nuit, ou en offrant idéalement un service 24 h/24, tant la semaine que la fin de semaine;

- en augmentant le nombre et la fréquence de passage des autobus de nuit, et en conservant durant la nuit les trajets réguliers de jour afin de complémenter l'offre existante de trajets d'autobus de nuit;

- en conservant ou en développant des lignes « express » en dehors des heures de pointe, notamment pour faciliter les déplacements vers les extrémités de l'agglomération dans une perspective d'équité territoriale;

- en conservant ou en développant des lignes « locales » en dehors des heures de pointe, notamment pour faciliter les déplacements locaux (arrondissements, quartiers) dans une perspective de décentralisation des activités nocturnes;

- en développant une offre de transport à la demande innovante et flexible pour répondre aux besoins nocturnes des usager-ères, par exemple le taxi collectif nocturne ou encore les navettes nocturnes.





: Que la Ville de Montréal mette en place un registre des loyers comme outil d'information et de suivi de l'évolution du prix des loyers afin d'assurer la transparence autour des variations réelles des prix locatifs et de limiter les augmentations abusives. La culture et l'art public: démocratiser l'accès pour une plus grande équité : Que la Ville de Montréal développe un programme pérenne de soutien aux œuvres d'art temporaires et éphémères, en complément à la production d'œuvres d'art public permanent. Ce projet pourrait être mené par l'expertise artistique du Bureau d'art public, possiblement en collaboration avec d'autres organismes spécialisés en art public et en médiation culturelle.





- Un registre public des données numériques comprenant toutes les données qui sont captées dans l'espace public municipal, les entités qui captent les données, la manière dont les données sont traitées et stockées, la manière dont le consentement a été obtenu, les finalités décisionnelles associées aux données collectées, les entités qui ont accès aux données et les conditions relatives au partage des données;

- Un registre public des systèmes de décision automatisée indiquant tous les systèmes de décision automatisée ainsi que, pour chaque système, l'objectif du fonctionnement, le fonctionnement, les conditions d'utilisation, les risques, le rapport d'évaluation d'incidence et les informations sur l'auteur du système.



Ces deux registres devront être publics, intelligibles et facilement accessibles en ligne. Lorsque la nature et le détail des données et des SDA ne peuvent être rendus publics, cette décision doit être clairement justifiée et la raison de la non-divulgation, explicitée. Dans tous les cas, l'existence même des jeux de données et des SDA visés par cette non-publication doit être incluse dans le registre public concerné

Avec ce Manifeste, le CjM veut faire entendre la voix des jeunes et accorder à leurs priorités la place qui leur revient dans cette campagne électorale. « Ce Manifeste s'inscrit dans la volonté continue du CjM d'accroître la représentation des jeunes Montréalais-es dans le discours public et d'assurer la prise en considération de leurs intérêts par les instances décisionnelles. À travers ce Manifeste, nous souhaitons notamment faire écho aux mouvements d'activisme social portés en partie par les jeunes, tels que la lutte contre les changements climatiques ainsi que les réclamations reliées à la justice sociale. De plus, nous espérons entamer un dialogue avec tous-tes les jeunes Montréalais-es et ainsi encourager leur participation active dans les processus démocratiques municipaux. », a affirmé le président du CjM, M. Kevin Martinez.

Pour télécharger le document : Manifeste élection 2025.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

